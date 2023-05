IPCC leugnet 800 Studien, die den Einfluss des CO2 auf den Klimawandel hinterfragen

Viel zu lange hat die Klima-Kommission IPCC (»The Intergovernmental Panel on Climate Change«) der Vereinten Nation anerkannte Wissenschaftler, Experten und Forscher abgewiesen, welche die Treibhaus-Thesen nicht unterstützen oder widerlegen. Doch jetzt platzt immer mehr Experten und Wissenschaftlern der Kragen.

Während in den USA die CO2-Klima-Politik von immer mehr Wissenschaftlern und Politikern hinterfragt wird und in Asien erst gar nicht zum dominierenden Thema wird, ist Deutschland und der EU eine Klima-Priorität auferlegt, die alles anderen Sorgen in den Schatten stellt. Deutschland ruiniert sich im Zuge der Klima-Politik der Grünen selber, Millionen Deutsche leiden unter den hohen Energiepreisen und enormen Kosten für den Heizungsumbau und die Haussanierungen.

Doch bringt das alles was? Kann es sein, dass all die Mühen und Opfer umsonst sind?

Tatsächlich scheint sich ein Knoten zu lösen. Viel zu lange hat die Klima-Kommission IPCC (»The Intergovernmental Panel on Climate Change«) der Vereinten Nation anerkannte Wissenschaftler, Experten und Forscher abgewiesen, welche die Treibhaus-Thesen nicht unterstützen oder widerlegen. Doch jetzt platzt immer mehr Experten und Wissenschaftlern der Kragen.

Große Wissenschaftler, die einst als Koryphäen ihres Faches gefeiert wurden, sind nach und nach als »Klimaleugner« diskreditiert, diffamiert und ausgeschlossen worden. Das alles erinnert an die Behandlung von kritischen Medizinern und Biologen während der Corona-Krise.

Wie jetzt sogar in der »Welt« berichtet wird, sind mehr als 800 wissenschaftliche Studien, die auf messbaren Daten beruhen, von dem IPCC ignoriert worden.

Die These, 97 Prozent der Wissenschaftler würden die Darstellungen des IPCC unterstützen, erweist sich ebenso als falsch. Denn viele Wissenschaftler sind gar nicht gefragt worden.

Wir von der Freien Welt werden in den nächsten tagen und Wochen diesen Themen verstärkt auf den Grund gehen. Denn wenn unser Land und unsere Wirtschaft aufgrund von falschen Annahmen ruiniert werden, dann ist dringend Aufklärung von Nöten.