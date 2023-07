Internationale Anwaltsvereinigung für Menschenrechte warnt vor WHO-Pandemievertrag

Die neu gegründete »International Association of Lawyers for Human Rights« warnt vor dem WHO-Pandemievertrag und den Änderungen der »International Health Regulations« (IHR). Die WHO würde mit unverhältnismäßigen Vollmachten ausgestattet.

Bei der aktuellen 18. Tagung der »Anwälte für Aufklärung« in Köln wurde am 2. Juli 2023 die »International Association of Lawyers for Human Rights« (»Internationale Anwaltsvereinigung für Menschenrechte«) gegründet. Wie die »Epoch Times« berichtete, warnt die neue Vereinigung vor den Folgen und Konsequenzen des sogenannten Pandemie-Vertrages der Weltgesundheitsorganisation (WHO).

Bei der Tagung waren Anwälte, Experten und Gäste aus Deutschland, Österreich, Schweiz, den Niederlanden, Frankreich, Spanien, Tschechien und Israel anwesend. Der US-amerikanische Präsidentschaftskandidat Robert Kennedy Jr. ließ eine Grußbotschaft übermitteln. Der Konferenz war auch Prof. Dr. Sucharid Bhakti zugeschaltet.

Große Sorge bereiten den Anwälten, Medizinern und Experten der anvisierte WHO-Pandemie-Vertrag und die Änderungen der »International Health Regulations« (IHR). Es werde unverhältnismäßig in die Souveränität der Staaten eingegriffen, so die Befürchtung. Die neuen Regelungen würden gegen das Subsidiaritätsprinzip verstoßen und die WHO mit weitreichenden Rechten ausstatten, in die Verhältnisse der Länder einzugreifen und die Rechte der Bürger einzuschränken.

Besonders bedenklich sei, dass die Menschenwürde als zu schützendes Gut aus dem Anwendungsbereich dieser Übereinkunft gestrichen werde. Außerdem würden die Staate und Regierungen verpflichtet werden, von den Standpunkten der WHO abweichende Veröffentlichungen als Desinformationen einzustufen und zu bekämpfen. Damit sind der Kontrolle und Zensur Tür und Tor geöffnet.