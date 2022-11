Institutioneller Zusammenbruch in Brasilien

Am gestrigen Donnerstag gab es in Brasilien viel Bewegung hinter den politischen und militärischen Kulissen. Einer der angesehensten Journalisten, der die Hintergründe der Machtverhältnisse in Brasilia gut kennt, erklärte, dass die mächtigen Strippenzieher im Hintergrund davon überzeugt sind, dass es einen institutionellen Zusammenbruch im Land gegeben hat.

Gestern veröffentlichte das »Diário Oficial« (die Tageszeitung, in der die Amtshandlungen der Regierungszweige veröffentlicht werden) eine umfassende Umstrukturierung der Kommandos der brasilianischen Streitkräfte, die bereits heute, am 25. Januar, in Kraft tritt. Dies ist ein klares Zeichen für einen stärkeren Zusammenhalt in der derzeitigen Machtstruktur.

Obwohl die Brasilianer leidenschaftliche Fußballfans sind, ist die Zahl der Demonstranten gestern während des ersten Spiels der Fußballweltmeisterschaft erheblich gestiegen.

Und – was die nationalen und internationalen Fernsehsender natürlich nicht zeigen – die brasilianischen Fans in Katar riefen vor Spielbeginn mehrere Minuten lang die Parole: »Lula, du Dieb, du gehörst ins Gefängnis!«

Inzwischen haben kriminelle Gruppen von Drogenhändlern und Kommunisten, die Lula unterstützen, mit gewalttätigen Angriffen auf Städte im Süden Brasiliens begonnen und Busse des öffentlichen Nahverkehrs in Brand gesetzt.