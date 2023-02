Ihr Mainstream-Medien, warum hetzt ihr uns in den Krieg?

Die Mainstream-Medien versuchen alle Berichte über die Nord-Stream-Sprengungen zu relativieren oder unter den Teppich zu kehren. Die Kriegsbegeisterung der großen Medien grenzt an schamlose Kriegshetze. Die Bürger müssen sich davon abkehren. Hört nicht auf die Hetzer!

Ihr Mainstream-Medien! Ihr verschweigt die Recherchern zur Sabotage auf Nord-Stream-2 oder tut sie als Verschwörungstheorie ab, ihr stellt Friedensaktivisten als Putinversteher dar, ihr unterdrückt Stimmen angesehener Wissenschaftler und Professoren, die vor Eskalation und Atomkrieg warnen, ihr feuert die Ample-Regierung an, mehr Waffen ins Kriegsgebiet zu schicken!

Warum hetzt ihr Deutschland und Europa in den Krieg? Warum habt ihr Mainstream-Journalisten nicht das Rückgrat für Frieden einzustehen? Warum erkennt ihr nicht die Gefahren, die mit eurer Kriegshetze heraufbeschworen werden? Warum seid ihr so skrupellos? Schämt ihr euch nicht? Könnt ihr noch ohne Scham in den Spiegel schauen?

NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat gesagt, mehr Waffen würden Frieden bringen. Das ist eine Lüge. Mehr Verhandlungen werden Frieden bringen!

Warum erkennt ihr nicht, dass es einflussreiche Menschen gibt, die einen Krieg zwischen Europa und Russland provozieren wollen? Wer hat denn sonst unserer Außenministerin den Wahnsinn in den Kopf gepflanzt, dass Europa sich im Krieg mit Russland befände?

Die Bürger müssen aufwachen und ihre Nachbarn und Mitmenschen auf die Kriegsbegeisterung der Mainstream-Medien hinweisen!

Und die Ampel-Regierung muss endlich Zeichen des Friedens setzen, statt den Krieg zu befeuern!