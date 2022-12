Hohe Krankenstände: Paketlieferungen für Weihnachten mit Verzögerungen

Ungewöhnlich früh und heftig rollen die Atemwegserkrankungen und Erkältungswellen durch das Land. Das führt zu vielen Krankmeldungen. Viele Paketlieferdienste sind mit der Sendungsmenge vor Weihnachten überfordert.

Sie haben Waren bestellt, die sie für Weihnachten brauchen? Geschenke für die Kinder und Liebsten? Diesmal brauchen Sie Geduld. Vielleicht warten Sie schon und haben auch diese Nachricht erhalten:

»Aufgrund der aktuell hohen Sendungsmenge kann es in einigen Fällen zu Verzögerungen bei der Auslieferung Ihrer Sendung kommen. Wir bitten in diesen Fällen um Ihre Geduld.«

Gründe? Hohe Krankenstände, hohe Sendungsmengen und vor allem Personalmangel. Viele Mitarbeiter klagen über Überlastung.

Dieses Jahr kommen neben den Corona-Krankmeldungen vor allem viele andere weitere Krankmeldungen hinzu. Denn in diesem Herbst hat die Welle akuter Erkältungen und Atemwegserkrankungen viele Unternehmen ungewöhnlich früh und heftig erreicht, so dass mit weniger Personal gearbeitet werden muss.

In der Corona-Zeit war das Immunsystem vieler Menschen durch die Lockdowns Maßnahmen nicht trainiert worden. Nun sind viele Menschen mit dem Alltag in der viralen Umwelt überfordert und werden schneller krank, weil das Immunsystem nicht trainiert ist.

Wer dieses Jahr also sein Weihnachtspaket per Post bestellt, sollte rechtzeitig beginnen. Sonst kommt es erst nächstes Jahr an.