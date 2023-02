Hans-Georg Maaßen lässt sich nicht aus CDU vertreiben

Die CDU nahm eine Anleihe bei einem Western-Klassiker und stellte Hans-Georg Maaßen für seinen »freiwilligen« Austritt aus der Partei ein Ultimatum bis zum gestrigen Sonntagmittag, 12 Uhr. Der aber ließ sich nicht einschüchtern, das Ultimatum verstrich.

Hans-Georg Maaßen gehört zu den wenigen Menschen in der CDU mit Rückgrat und Charakter; ins Bockshorn jagen lässt sich der ehemalige Chef des Verfassungsschutz nicht. Weder damals, als Merkel gegen ihn eine mediale und politische Hetzjagd initiierte, weil Maaßen die Wahrheit über die angeblich »rechten Hetzjagden« in Chemnitz die Wahrheit sagte, noch jetzt, wo Merz und seine Anhänger ihn unbedingt wegen angeblicher »rassistischer Äußerungen« mit Gewalt aus der Partei drängen wollen.

Der vorgeschobene Grund der CDU-Granden ist, das Maaßen wieder einmal die Wahrheit über die politische Landschaft in Deutschland ausgesprochen hat. In einem Tweet hatte er von einem »eliminatorischen Rassismus gegen Weiße« in diesem Land geschrieben, der von »treibenden Kräften im politisch-medialen Raum« massiv gefördert werde. Vor allem die »rot-grüne Rassenlehre« versuche, die Weißen zu »einer minderwertigen Rasse« zu machen.

Maaßens Worte widersprechen in vollem Umfang der in Deutschland vorherrschenden öko-sozialistischen Weltanschauung und der woken, kulturmarxistischen Ideologie. Deshalb soll er aus der unter Merkel auf extremen Linkskurs eingeschwenkten CDU ausgeschlossen werden, da auch der jetzige Parteichef Merz dieses Ruder nicht auf einen anderen Kurs bringen will.

Maaßen ist vor einigen Tagen zum Chef der Werteunion, einer Vereinigung wirklich konservativer Politiker in der CDU, gewählt worden. Die Werteunion ist allerdings keine offizielle Institution der Partei; in ihr aber sammeln sich die Kräfte, die für die wirklichen Werte der Union stehen - im Gegensatz zu den »offiziellen« Parteifunktionären.