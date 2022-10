Hans-Georg Maaßen: Ampel-Regierung führt Deutschland in den Krieg hinein

Bitte beachten Sie beim Verfassen eines Kommentars die Regeln höflicher Kommunikation.

Wenn in Deutschland schon ukrainische Soldaten für den Krieg gegen Rußland ausgebildet werden, Waffen an sie geliefert werden und ein Wirtschaftskrieg gegen Rußland geführt wird (S. Wagenknecht), befindet sich da Deutschland nicht schon längst im Kriege? Uwe Lay Pro Theol Blogspot

07.10.2022 - 12:20

Wenn selbst der EX- Prädident des Vefassungsschutzes, das bestätigt, was jeder venünfige Mensch auch denkt, dann sind die Grenzen überschritten. In dieser Regierung scheint der Wahnsinn Methode zu haben. Man lehnt Nordstream 2 ab, und will lieber die Resourcen von einem Mörderland wie Saudi - Arabien - und dass nur, weil die Regierung sich vor Feigheit gegenüber dem Ami, in die Hose pisst. Man glaubt doch wohl nicht, dass es einen zuverlässigeren Gaslieferanten gibt, als Russland es war, bevor der Ami den Ukraine Krieg provozierte. Der Ami ist nur solange stark, wie die Vasallen vor ihm kriechen. Man sollte sich zusammenschließen, denn der Ami wird sich selbst vernichten, wenn er die Welt vernichten will.