Habeck will autoritäre Klima-Planwirtschaft mit der Brechstange erzwingen

Habeck will Energieverbrauch und Heizungsverhalten Haus für Haus erfassen lassen und bürdet Bürgern und Kommunen dafür monströse bürokratische Lasten auf. Das ist der Einstieg in die totale Überwachung und Gängelung der Bürger bis in die letzten Winkel ihrer Wohnungen hinein. Mit der Brechstange versuchen Habeck und die Grünen, den Bürgern ihre freiheits- und wirtschaftsfeindliche Ideologie aufzuzwingen und unser Land in einen autoritären Klima-Zwangsstaat zu transformieren. Dieser Irrsinn muss gestoppt werden.«