Habeck will ab 2024 Gas- und Ölheizungen schrittweise verbieten

Nicht nur dem Verbrenner-Auto wird das Ende bereitet, auch Öl- und Gas-Heizungen sollen verschwinden: Habeck plant das schrittwiese Aus bereits ab 2024. Sein Ministerium arbeitet an einer Gesetzesvorlage.

Der Wohlstand der Bürger ist für Grünen anscheinend kein Wert. Wahlfreiheit auch nicht. Und die Kräfte der Marktwirtschaft kein Argument. Für die Grünen zählt nur, ihre eigene Ideologie durchzudrücken und den Menschen aufzuzwingen.

Das zeigt sich jetzt wieder bei den jüngsten Plänen zum Aus für Öl- und Gasheizungen. Nach den Plänen von Wirtschaftsminister Robert Habeck arbeiten das Wirtschafts- und Energieministerium zusammen mit dem Bauministerium an einem Gesetzesentwurf, der das schrittweise Ende von Öl- und Gasheizungen vorzieht [siehe Bericht »ZEIT«]. So soll schon es schon ab 2024 schrittweise in Kraft treten.

Die Tagesschau berichtet:

»Für viele Verbraucher würde das bedeuten, dass sie sich in den nächsten Jahren um eine Alternative bemühen und ihr Heizsystem vielleicht sogar komplett modernisieren müssen.«

Für die rund 30 Millionen Haushalte in Deutschland, die aktuell noch mit Öl und Gas heizen, hat Habecks Ministerium laut BILD-Zeitungsbericht einen Stufen-Plan entwickelt.

Nicht nur außerhalb der Koalition stößt dieses Vorhaben auf scharfe Kritik. Selbst innerhalb der Koalition rumort es. Die FDP will das Vorhaben stoppen.