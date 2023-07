Habeck-Ministerium braucht 50 neue Gaskraftwerke, um Stromlücken zu schließen

Bitte beachten Sie beim Verfassen eines Kommentars die Regeln höflicher Kommunikation.

28.07.2023 - 09:39

Der Oberirre in der Irrenanstalt Ampelregierung, Habeck, haut eine Idiotie nach der anderen heraus. Wie kann es sein, dass so ein Mann noch im Amt ist? Wie hirngewaschen müssen die Deutschen sein, dass sie das alles mit sich machen lassen? Gibt es niemanden mit ein bisschen Verstand im Kopf, der diesem Wahnsinn ein Ende bereitet? Wenn das Volk wenigstens nach einem Erlöser schreien würde. Aber es ist nur ein zu kleiner Teil, der das macht. Das Anwachsen der AfD ist so ein Hilfeschrei, aber das reicht nicht. Wenn jetzt nicht gehandelt wird, ist es zu spät und der von Berlin ausgehende Wahnsinn zerstört unser Leben und Deutschland.