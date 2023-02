Große Erwartungen an den synodalen Weg

Jesus hat nie jemanden abgelehnt, wird uns heute oft gesagt. Stimmt, aber viele Menschen haben ihn abgelehnt - und das ist ja der Punkt. Man kann die Heilige Schrift und die Tradition durch postmoderne Psychologie und Soziologie ersetzen, aber man darf nicht vergessen, dass Jesus davor gewarnt hat, dass die Ablehnung seiner Person und seiner Lehre eines Tages zu einer dauerhaften Trennung führen kann.

[Wir veröffentlichen einen Gastartikel von Robert Royal* mit freundlicher Erlaubnis in eigener Übersetzung. Original hier zu finden.]

Die Bischöfe Europas – zusammen mit Dutzenden von Klerikern und Laien – trafen sich letzte Woche in Prag im Rahmen der »kontinentalen Phase« der Synode zur Synodalität. Ein Abschlussbericht wird in Kürze erwartet (einige erste Hinweise auf Ton und Inhalt finden Sie hier). Das Konzept der Synodalität ist für viele nach wie vor unscharf - und beunruhigend. Einige Synodalleiter haben - paradoxerweise - versucht, die Besorgten zu beruhigen, dass wir im Laufe der Synode herausfinden werden, was Synodalität bedeutet. Das werden wir sehen. Aber bis dahin könnte das Verständnis zu spät kommen. Denn der Prozess hat in manchen Kreisen große Erwartungen geweckt. Und große Erwartungen, wenn sie enttäuscht werden, haben in der Geschichte oft zu großen Umwälzungen geführt. Sogar zu Revolutionen. Sogar zu Schismen.

Ich bin diese Woche in Rom, um für ein neues Buch über moderne Christenverfolgung und Märtyrertum zu recherchieren, aber es ist schwierig, nicht verschiedene Stimmen – einige ganz unerwartete – hier in Europa selbst wahrzunehmen, die nicht davon überzeugt sind, dass das synodale Spiel, so wie es bisher gespielt wurde, der Mühe wert ist.

Eines war immer klar: Die Synode zur Synodalität ist mit sehr widersprüchlichen Erwartungen verbunden.

Auf der einen Seite, und das scheint die von Papst Franziskus zu sein (zumindest oberflächlich betrachtet), besteht das Ziel darin, zu lernen, »gemeinsam zu gehen«, demütig, auf eine neue Art und Weise, die mit der Tradition übereinstimmt, aber an die heutige Zeit angepasst ist, um die Frohe Botschaft besser zu verkünden. Davon träumt man in der Kirche, seit Johannes XXIII. vor über sechzig Jahren das Zweite Vatikanische Konzil verkündete, mit – gelinde gesagt – eher gemischten Ergebnissen.

Auf der anderen Seite ist der deutsche Synodale Weg eine Art krasses Freudsches Es, das unter der synodalen Oberfläche lauert, und das nicht nur in Deutschland. Er hat bereits große Erwartungen geweckt, dass wir uns in einem fluiden Moment befinden, in dem alles auf dem Tisch liegt: Ehe, Scheidung, Frauen, Homosexuelle, Priesterweihe, Empfang der Eucharistie, andere Sakramente. Sogar die ausdrücklichen Worte Jesu in der Heiligen Schrift - obwohl Jesus und die Evangelien kaum erwähnt werden.

Franziskus hat mehr als einmal seine starke Ablehnung des deutschen Weges zum Ausdruck gebracht, aber durch das, was er getan und unterlassen hat, ob absichtlich oder nicht, hat er sowohl die Deutschen als auch die Gleichgesinnten in anderen Ländern ermutigt. Trotz einiger warmherziger Beteuerungen, die vergangene Woche habe einen respektvollen Dialog zwischen den verschiedenen Gruppen demonstriert - Bemerkungen, die schon vor dem Ereignis hätten geschrieben werden können - hat das ganze Gerede nicht viel verändert.

Die »Inklusion« von LGBT zum Beispiel ist ein Testfall. Der Kernauftrag der Kirche - die Verkündigung des Evangeliums an alle Völker - gerät ins Wanken. Und in nicht wenigen Ländern, sowohl in entwickelten als auch in unterentwickelten, stößt der Glaube auf Widerstand und - unter verschiedenen Vorwänden - auf Verfolgung.

Sind Fragen zu einem kleinen Prozentsatz sexueller Minderheiten (vor dem Trans-Wahn stets 3-4 Prozent) so wichtig, dass sie, wie ein europäischer Bischof einwendete, »auf jeder zweiten Seite« des Berichtsentwurfs erscheinen? Vor allem angesichts der Tatsache, dass nur ein kleiner Prozentsatz dieses ohnehin schon kleinen Prozentsatzes überhaupt ein Interesse an der Kirche haben wird, egal was die Synode hervorbringt? Ein Absatz, so der gute Bischof, würde wohl ausreichen.

Er hat natürlich völlig Recht, aber er ist ein Ukrainer lateinischen Ritus, der vielleicht nicht weiß, dass LGBT-Themen für einige in der Kirche zu einem zentralen Thema geworden sind - wie das Thema Rassismus für viele in den westlichen Medien - überall, unter allen Umständen, zu jeder Zeit. Das Gleiche gilt für den Vorwurf, die Kirche sei vom Sex besessen.

Die Kategorie LGBT, eine Erfindung der letzten Jahre (die aufgrund der Meinungsverschiedenheiten über Trans nicht einmal in sich stimmig ist), beinhaltet moralische Fragen, die seit 2000 Jahren im Christentum und mehrere Jahrhunderte davor im Judentum gelehrt werden.

Zahlen sind natürlich nicht alles. Und wir haben die Pflicht, jedem gerecht zu werden - wirklich gerecht -, was voraussetzt, die Wahrheit zu sagen. Der französische katholische Philosoph Rémi Brague, Träger des Ratzinger-Preises, argumentiert in einem Buch, das an diesem Wochenende in Paris veröffentlicht wurde, dass Begriffe wie »Islamophobie« zur »Waffe« geworden sind, um die Menschen davon abzuhalten, über die offensichtlichen muslimischen Probleme in Frankreich zu sprechen.

In ähnlicher Weise sind überall in unseren westlichen Gesellschaften pseudomedizinische Begriffe wie »Homophobie« und »Transphobie« aus dem Nichts aufgetaucht und werden verwendet, als ob die große Mehrheit der Menschen und Kulturen im Laufe der Geschichte und viele von ihnen heute, die Einwände gegen die künstlich zusammengebastelte Kategorie »LGBT« haben - ganz zu schweigen von der militanten LGBT-Agenda - emotional krank, wenn nicht sogar einfach böse wären.

In der Kirche hat diese säkulare Ideologie (meist) die weniger aggressive Form angenommen, einen Mangel an Inklusion zu beklagen. Aber es ist schwer zu übersehen, dass traditionelle Gläubige - und die Tradition selbst - entweder psychologisch verkrustet sind oder sich dem Heiligen Geist widersetzen.

Nach welchen Maßstäben ist dies alles zu beurteilen? Erzbischof Charles Chaput und viele andere maßgebliche Persönlichkeiten sagen zu Recht, dass man sich auf Jesus berufen sollte und nicht auf die gegenwärtig kulturell vorherrschenden Denkweisen.

Jahrhundertelang wurde dem Katholizismus häufig vorgeworfen, die scholastische Philosophie mit ihren vielen Unterscheidungen und Unterteilungen sei zu pingelig. Kein in der Geschichte bekannter Scholastiker hat jemals gefragt: »Wie viele Engel können auf einem Stecknadelkopf tanzen?« Aber es stimmt, dass die Scholastik in den Händen von weniger begabten Persönlichkeiten als einem Aquin oder Bonaventura zu einer Haarspalterei ausarten konnte.

Die Haarspalterei hat sich inzwischen zu einer gequälten Gesellschaftsanalyse über implizite Voreingenommenheit, Mikroaggressionen und - in der Kirche - zu verschwommenen Behauptungen über Ausgrenzung, Patriarchat, Klerikalismus, Starrheit usw. entwickelt, als ob die Kirche allein durch die Aufrechterhaltung ihrer eigenen Strukturen und Normen schuldig wäre. Und dafür, dass sie sagen, was die Kirche tatsächlich glaubt und lehrt.

Jesus hat nie jemanden abgelehnt, wird uns heute oft gesagt. Stimmt, aber viele Menschen haben ihn abgelehnt - und das ist ja der Punkt. Man kann die Heilige Schrift und die Tradition durch postmoderne Psychologie und Soziologie ersetzen, aber man darf nicht vergessen, dass Jesus davor gewarnt hat, dass die Ablehnung seiner Person und seiner Lehre eines Tages zu einer dauerhaften Trennung führen kann: »Wenn der Menschensohn in seiner Herrlichkeit kommt und alle Engel mit ihm, wird er auf seinem herrlichen Thron sitzen. Alle Völker werden vor ihm versammelt sein, und er wird die Menschen voneinander scheiden, wie ein Hirte die Schafe von den Böcken scheidet. Er wird die Schafe zu seiner Rechten und die Böcke zu seiner Linken stellen.«

*Robert Royal ist Chefredakteur von The Catholic Thing und Präsident des Faith & Reason Institute in Washington, D.C. Seine jüngsten Bücher sind Columbus and the Crisis of the West und A Deeper Vision: Die katholische intellektuelle Tradition im zwanzigsten Jahrhundert.