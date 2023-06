Gretas letzter Schulstreik-Streich

Die Zeit von Greta Thunbergs Schulstreik-Streiche ist endgültig vorbei. Am vergangenen Freitag machte sie ihren Abschluss und ist nicht länger Schülerin. Über ihre Zukunftpläne machte sie keine Angaben, bezichtige Putin stattdessen eines »Ökozids«.

Vor fünf Jahren tauchte wie aus dem Nichts eine schwedische Schülerin auf und machte mit einem medial sehr gut inszenierten Schulstreik für das Klima auf sich aufmerksam. Wo auch immer das junge Mädchen auftauchte, stets waren Kameras und Berichterstatter zur Stelle, um ihre Aktionen aufzuzeichnen und – was noch viel wichtiger war – über die zuvor bereitgestellten und installierten Kanäle zu verteilen. Innerhalb weniger Wochen war der Name Greta Thunberg über Schweden hinaus bekannt. Die Hintermänner dieser Aktionen samt der Eltern des Mädchens nutzten die Besonderheit Gretas, sie hat das Asperger-Syndrom, aus und vermarkteten die damals 15-Jährige mit allen Mitteln.

Aus dem Schulstreik-Projekt entwickelte sich schnell eine wahre Gelddruckmaschine, an der sich auch die hinreichend bekannten dubiosen und umstrittenen Organisationen globaler Finanzspekulanten wie eines Soros beteiligten. Dass in diesen Organisationen mitunter mafiöse Strukturen vorherrschen, war außerhalb der Wahrnehmungsgrenze Gretas und ihren Eltern war es offensichtlich egal, woher die Knete kam. Pappa Thunberg, ein mäßig erfolgreicher Drehbuchautor, und Mamma Thunberg, eine Bühnenkünstlerin, deren erfolgreiche Jahre schon lange zurücklagen, jedenfalls richteten sich auf Kosten ihrer Tochter ein schönes Leben ein. So lange Greta noch zur Schule ging, konnte mit dem »Schulstreik« immer noch Geld generiert werden; auch wenn die Geldflüsse durch andere aktuellere Themen (Corona, Ukraine) immer weniger wurden.

Jetzt ist es mit den Schulstreiks endgültig vorbei: Greta hat am vergangenen Freitag ihren Abschluss gemacht und ist nicht länger Schülerin. Wie ihre Zukunftspläne aussehen, verriet sie nicht. Aber Greta wäre nicht Greta, wenn sie in ihrem (vorgegebenen?) öffentlichen Statement nicht die politische Linie des Mainstreams vertreten hätte. Sie macht Putin für die Sprengung des Kachowka-Staudamms verantwortlich und wirft ihm einen »Ökozid« vor. Greta war ja auch der Überzeugung, Russland hätte die Ostsee-Pipelines sabotiert.