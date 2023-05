Graichen 2014: »Wir haben uns geirrt bei der Energiewende«

Es ist hier unglaublich: Jener Patrick Graichen, der von Robert Habeck (Grüne) ins Wirtschaftsministerium geholt wurde, um die Energiewende und Verkehrswende und Heizungswende durchzudrücken, und am Ende wieder in den einstweiligen Ruhestand versetzt wurde, hat 2014 gegenüber der Presse [siehe Berichte » ZEIT « und » elektroniknet.de «] eingestanden:

»Wir haben uns geirrt bei der Energiewende. Nicht in ein paar Details, sondern in einem zentralen Punkt. Die vielen neuen Windräder und Solaranlagen, die Deutschland baut, leisten nicht, was wir uns von ihnen versprochen haben. Wir hatten gehofft, dass sie die schmutzigen Kohlekraftwerke ersetzen würden, die schlimmste Quelle von Treibhausgasen. Aber das tun sie nicht.«