»Globalistische Elite will religiöses und soziales Gefüge der Nationen zerstören«

Erzbischof Carlo Maria Viganò sandte Steve Bannon und dessem Team der Webseite »The War Room« folgende Grußbotschaft zum Jahreswechsel:

»Während wir uns dem Beginn des Jahres unseres Herrn 2023 stellen, ist die gegenwärtige Situation sowohl in den Vereinigten Staaten als auch in Europa wirklich besorgniserregend. Die globalistische Elite setzt ihre höllische Agenda fort, sowohl mit der Krise in der Ukraine als auch mit neuen Notfällen, die darauf abzielen, die Weltbevölkerung zu kontrollieren und das religiöse, soziale und wirtschaftliche Gefüge der Nationen zu zerstören.

In diesem desolaten Panorama unterwirft sich sogar die Hierarchie der katholischen Kirche fast vollständig den Interessen des tiefen Staates, der in der tiefen Kirche eher einen eifrigen Verbündeten findet als, wie es richtig wäre, einen festen Gegner.

Es ist ermutigend zu sehen, dass es so viele gute Seelen gibt, sowohl in der Zivilgesellschaft als auch in der Kirche, die sich von den offiziellen Narrativen nicht täuschen lassen und die ernste drohende Bedrohung zu erkennen wissen. Einige setzen sich dafür ein, den globalen Putsch anzuprangern, und unter diesen ragen Steve Bannon und sein War Room heraus – ebenso wie die ›War Room Posse‹, die ihn als sicheren Bezugspunkt für das Verständnis dessen ansieht, was passiert.

Ihnen allen und all jenen, die sich im Licht des christlichen Glaubens mit dieser Arbeit der Information und geopolitischen Analyse befassen, versichere ich Sie meines Gedenkens im Gebet und fordere Sie alle auf, sich in der Gnade Gottes zu bewahren einzige Rettung in dieser Stunde der Finsternis. Wenn Sie diesen guten Kampf unter dem Banner von Christus dem König führen, wird er Sie beschützen und die Angriffe des Feindes nutzlos machen.

Schöpfen Sie Kraft aus dem Herrn und aus der Stärke seiner Macht. Lege die Waffenrüstung Gottes an, um den Fallstricken des Teufels widerstehen zu können. Tatsächlich ist unser Kampf nicht gegen Geschöpfe aus Blut und Fleisch, sondern gegen Fürstentümer und Mächte, gegen die Herrscher dieser Welt der Finsternis, gegen die Geister des Bösen, die in den himmlischen Regionen wohnen (Eph 6,10-12).

Möge der Herr euch alle segnen.

—Carlo Maria Viganò, Erzbischof

6. Januar Hochfest der Erscheinung des Herrn«

Der Vatikan-Korrespondent Ben Hernwell kommentierte auf GETTR:

»Der heldenhafte Erzbischof Viganò hat der gesamten WarRoom-Gemeinschaft mit einem besonderen Neujahrssegen eine große Ehre zuteil werden lassen.

Der Erzbischof – heutzutage ein seltener Mann, dessen katholischer Glaube solide auf der Heiligen Schrift gegründet ist und von ihr genährt wird – hat eine große Liebe zu den Vereinigten Staaten. Bitte teilen Sie seine Worte mit jedem, der ermutigt wird, sie zu hören. Gerade in diesen dunklen Zeiten.«