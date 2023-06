George Soros übergibt Sohn Alex die Kontrolle über sein 25-Milliarden-Dollar-Imperium

Der linke Milliardär und demokratische Geldgeber George Soros übergibt die Kontrolle über sein 25-Milliarden-Dollar-Finanzimperium an seinen jüngeren Sohn Alex, der geschworen hat, noch mehr ultraliberale Ziele zu verfolgen.

Der frischgebackene 37-jährige Erbe erklärte gegenüber dem Wall Street Journal, er werde die bekanntlich wachen Interessen seines Vaters auf Themen wie Wahl- und Abtreibungsrecht sowie »Gleichstellung der Geschlechter« ausweiten, wie Breitbart berichtetet

Außerdem fühlt er sich verpflichtet, sich im Vorfeld der Wahlen 2024 in das politische Tagesgeschehen einzumischen.

»Ich bin politischer«, bemerkte Alex, als er sich mit seinem in Ungarn geborenen Vater, einem Finanzier, verglich.

In etwas mehr als einem Jahr hat er bereits 17 Mal das Weiße Haus besucht und sich mit namhaften Demokraten getroffen, wie Breitbart News berichtet.

Vor kurzem twitterte er auch ein Bild von sich mit der Vizepräsidentin Kamala Harris.

Die Open Society Foundations, die gemeinnützige Stiftung der Familie Soros, vergibt derzeit rund 1,5 Milliarden Dollar pro Jahr an Organisationen in aller Welt.

Im Profil des jungen Mannes auf der Open Society-Website heißt es, er sei auch »der Gründungsvorsitzende von Bend the Arc Jewish Action und sitzt in den Vorständen des Bard College, des Center for Jewish History, der Central European University, des European Council on Foreign Relations und der International Crisis Group.«

Der Soros-Spross sagte dem Blatt, er mache sich Sorgen über die Möglichkeit, dass Donald Trump ins Weiße Haus zurückkehren könnte - und deutete an, dass die Familie bei den Präsidentschaftswahlen 2024 einen großen Beitrag für die Demokraten leisten werde.

»So gerne ich auch das Geld aus der Politik herausholen würde, solange die andere Seite es tut, müssen wir es auch tun«, sagte er.

In dem Interview forderte Alex die Demokraten auf, ihre Botschaften klarer zu formulieren und »patriotischer und integrativer« zu sein, um das Vertrauen der Wähler zu gewinnen.

Wie Breitbart News bereits berichtet hat, haben von Soros unterstützte Organisationen Millionen von Dollar in Organisationen gesteckt, die sich für Masseneinwanderung und Amnestie für illegale Einwanderer einsetzen, Organisationen, die illegalen Ausländern helfen, der Abschiebung aus den Vereinigten Staaten zu entgehen, und Organisationen, die sich für die Normalisierung und Legalisierung von Prostitution einsetzen.