Gender-Gaga skurril: WCs ohne Damen-Toilette

Zwei Toilettenräume nebeneinander: Ein exklusives Herren-WC und ein Unisex-WC für Transgender, Behinderte, Frauen und Männer. Ein exklusives Damen-WC gibt es erst am anderen Ende des Stockwerkes.

Frauen in der British Library in London staunen nicht schlecht. Wenn sie zum WC wollen, stoßen sie nicht auf die übliche Einteilung Herren-WC und Damen-WC.

Nein, diesmal haben nur die Herren ein exklusives WC. Aus dem Damen-WC wurde ein Unisex-Klo für Behinderte, Frauen, Transgender bzw. LGBTQ und Herren — also alles inklusive.

Damen, die sich lieber auf ein exklusives Damen-WC begeben möchten, vielleicht zur Sicherheit oder zum Schutz der Privatsphäre, werden darauf hingewiesen, dass sich ein Damen-WC am anderen Ende des Stockwerkes befindet (»The nearest Female WC is on the other side of this floor«).