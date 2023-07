Gauck wettert schon wieder gegen Ostdeutsche

Joachim Gauck fiel im Fernsehen wieder mit geringschätzenden Äußerungen über Ostdeutsche auf. Ein Teil der Ostdeutschen sei noch nicht in der Demokratie angekommen, psychologisiert er. »Sie fremdeln mit dieser offenen Gesellschaft«. Daher würden sie anders wählen.

War er der schlechteste Bundespräsident, den die Bundesrepublik Deutschland jemals hatte? Auf jeden Fall war er der Bundespräsident, der mit seinen oft irrwitzigen und gegenüber Ostdeutschen beleidigenden Aussagen am stärksten provozierte.

Nun provoziert er wieder. Nicht nur in seinem Buch, das in diesem Jahr erschienen ist, sondern auch im Fernsehen. Markus Lanz hatte ihm am 18. Juli im ZDF eine Bühne geboten, seine Weltsicht zu verbreiten.

Mehrfach ging es in diesem Interview im die sogenannten Ostdeutschen. Das angebliche Problem: Ostdeutsche wählen anders (zum Beispiel stark die AfD).

Joachim Gauck fing wieder an zu psychologisieren. Die Ostdeutschen hätten zum Teil die DDR-Diktatur noch nicht richtig verarbeitet. Es herrsche unter den Ostdeutschen noch eine »sehr starke Rückbindung an autoritäres Geführtwerden«, meint er. Insofern sei Deutschland noch zweigeteilt.

Er meint, dass die »westdeutsche Mehrheitsgesellschaft« sich klarmachen müsse, dass die Ostdeutschen lange unter demokratische Ohnmacht litten. Sie hätte zu einem gewissen Teil noch Probleme damit, »ein Individuum in freier Selbstbestimmung« zu sein und »Eigenverantwortung zu trainieren«.

Eine signifikant große Minderheit in Ostdeutschland sei emotional in einem »Zwischenreich«, weil sie mit der alten Diktatur noch nicht abgeschlossen habe und sich nun nach autoritären Stimmen sehne: »Sie fremdeln mit dieser offenen Gesellschaft«. Diese Gesellschaft sei den Ostdeutschen zu vielfältig und mache ihr Angst. Sie seien so strukturiert, »dass sie eine autoritäre Disposition in ihrem Leben haben«.