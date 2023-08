Fulton Sheen: Der Untergang der Kontroverse

Tauchen Sie ein in die aufschlussreichen Worte von Bischof Fulton Sheen, der die abnehmende Kunst der Kontroverse in der heutigen Zeit untersucht.

Bischof Fulton Sheen (1895–1979) gab Bruder Hugh der Slaves of the Immaculate Heart of Mary gegen Ende seines Lebens persönlich die Erlaubnis, diesen Artikel in den 1970er Jahren in "From the Housetops" abzudrucken. Wir bringen ihn in deutscher Übersetzung:



Einst gab es verlorene Inseln, aber die meisten von ihnen wurden gefunden; einst gab es verlorene Ursachen, aber viele von ihnen wurden wiederhergestellt; aber es gibt eine verlorene Kunst, die nicht endgültig wiederhergestellt wurde und ohne die keine Zivilisation lange überleben kann: die Kunst der Kontroverse. Das schwerste Ding, das heute in der Welt zu finden ist, ist ein Argument. Weil so wenige denken, gibt es natürlich nur wenige, die streiten können. Vorurteile gibt es reichlich und auch Sentimentalität, denn diese Dinge entstehen aus Begeisterungen ohne die Mühen der Arbeit. Denken ist hingegen eine schwierige Aufgabe; es ist die schwerste Arbeit, die ein Mensch tun kann - das ist vielleicht der Grund, warum so wenige sich darauf einlassen. Denksparmethoden wurden erfunden, die in ihrer Genialität den arbeitssparenden Methoden nahekommen. Wohlklingende Phrasen wie "Das Leben ist größer als die Logik" oder "Fortschritt ist der Geist des Zeitalters" rasen an uns vorbei wie Schnellzüge und tragen die Last derer, die zu faul sind, selbst zu denken.

Nicht einmal Philosophen argumentieren heute; sie erklären nur weg. Ein Buch voller schlechter Logik, das jede Art von moralischer Laxheit befürwortet, wird nicht von Kritikern widerlegt; es wird einfach als "kühn, ehrlich und furchtlos" bezeichnet. Selbst jene Zeitschriften, die stolz auf ihre Offenheit zu allen Fragen sind, sind weit davon entfernt, die verlorene Kunst der Kontroverse zu praktizieren. Ihre Seiten enthalten keine Kontroversen, sondern nur Darstellungen von Standpunkten. Diese erreichen nie das Niveau des abstrakten Denkens, in dem Argument auf Argument prallt wie Stahl auf Stahl. Stattdessen begnügen sie sich mit den persönlichen Überlegungen einesjenigen, der seinen Glauben verloren hat und sich gegen die Heiligkeit der Ehe ausspricht, und eines anderen, der seinen Glauben bewahrt hat und sich dafür ausspricht. Beide Seiten schießen Feuerwerkskörper ab, erzeugen den Lärm eines intellektuellen Krieges und schaffen die Illusion eines Konflikts, aber es handelt sich nur um eine Schein-Schlacht, in der es viele Explosionen gibt, aber niemals ein explodiertes Argument.

Die Gründe für diesen Rückgang der Kunst der Kontroverse sind zweierlei: religiös und philosophisch. Die moderne Religion hat ein großes und grundlegendes Dogma verkündet, das an der Basis aller anderen Dogmen steht: Religion muss von Dogmen befreit sein. Bekenntnisse und Glaubensbekenntnisse sind nicht mehr in Mode; religiöse Führer haben vereinbart, nicht zu widersprechen, und jene Überzeugungen, für die einige unserer Vorfahren gestorben wären, haben sie in einen rückenlosen Humanismus geschmolzen. Wie andere Pilatusse haben sie den Rücken gekehrt der Einzigartigkeit der Wahrheit und haben ihre Arme weit geöffnet für alle Stimmungen und Launen, die die Stunde diktieren könnte. Das Verschwinden von Bekenntnissen und Dogmen bedeutet das Verschwinden von Kontroversen. Bekenntnisse und Dogmen sind sozial; Vorurteile sind privat. Gläubige prallen in tausend verschiedenen Winkeln aufeinander, aber Fanatiker bleiben einander fern, weil Vorurteil asozial ist. Ich kann mir einen altmodischen Calvinisten vorstellen, der glaubt, dass das Wort "verdammt" eine enorme dogmatische Bedeutung hat, der intellektuellen Schläge mit einem altmodischen Methodist auf sich nimmt, der glaubt, dass es nur ein Fluchwort ist. Aber ich kann mir keine Kontroverse vorstellen, wenn beide beschließen, die Verdammnis zu verdammen, wie Modernisten, die nicht mehr an die Hölle glauben.

Die zweite Ursache, die philosophisch ist, beruht auf jener eigenartigen amerikanischen Philosophie namens Pragmatismus, deren Ziel es ist zu beweisen, dass alle Beweise nutzlos sind. Hegel aus Deutschland rationalisierte den Irrtum; James aus Amerika entfremdete die Wahrheit. Als Folge davon herrscht eine störende Gleichgültigkeit gegenüber der Wahrheit und die Tendenz, das Nützliche als wahr und das Unpraktische als falsch zu betrachten. Der Mensch, der sich entscheiden kann, wenn ihm Beweise vorgelegt werden, wird als Fanatiker angesehen, und der Mann, der Beweise und die Suche nach der Wahrheit ignoriert, wird als breitdenkend und tolerant angesehen.

Ein weiteres Zeichen für diesen gleichen Mangel an Respekt vor rationalen Grundlagen ist die allgemeine Bereitschaft des modernen Geistes, eine Aussage zu akzeptieren, weil sie literarisch formuliert ist oder wegen der Popularität dessen, der sie sagt, und nicht wegen der Gründe hinter der Aussage. In diesem Sinne ist es bedauerlich, dass einige Männer, die schlecht denken, so gut schreiben können. Bergson hat eine Philosophie geschrieben, die auf der Annahme beruht, dass das Größere aus dem Kleineren entsteht, aber er hat dieses intellektuelle Monstrum mit melodiösem Französisch so getarnt, dass ihm die Ehre zukommt, ein großer und origineller Denker zu sein. Einigen Köpfen erscheint das Aufsehenerregende natürlich immer als das Tiefe. Es ist einfacher, die Aufmerksamkeit der Presse zu erregen, wenn man, wie Ibsen es tat, sagt, dass "zwei und zwei fünf ergeben", als orthodox zu sein und zu sagen, dass zwei und zwei vier ergeben.

Die katholische Kirche bemerkt vielleicht mehr als andere Formen des Christentums den Rückgang der Kunst der Kontroverse. Nie zuvor in der gesamten Geschichte des Christentums war sie intellektuell so verarmt, weil es an gutem, solidem intellektuellem Widerspruch mangelt, wie es derzeit der Fall ist. Heute gibt es keine würdigen Feinde für ihre Klinge. Und wenn die Kirche heute keine großen Gedankengebilde produziert, oder was man "Denkwerk" nennen könnte, dann deshalb, weil sie nicht herausgefordert wurde, dies zu tun. Das Beste in allem kommt durch das Aufstellen eines Widerspruchs - sogar das Beste im Denken.

Die Kirche liebt Kontroversen und liebt sie aus zwei Gründen: weil intellektueller Konflikt erhellend ist und weil sie wahnsinnig in die Rationalität verliebt ist. Die große Struktur der katholischen Kirche wurde durch Kontroversen aufgebaut. Die Angriffe der Doketisten und Monophysiten in den frühen Jahrhunderten der Kirche haben sie in der Lehre über die Natur Christi klar gemacht; die Auseinandersetzung mit den Reformatoren hat ihre Lehre über die Rechtfertigung geklärt. Wenn heute nicht annähernd so viele Dogmen definiert sind wie in den frühen Zeiten der Kirche, liegt das daran, dass es weniger Kontroversen gibt - und weniger Denken. Man muss denken, um ein Häretiker zu sein, selbst wenn es falsches Denken ist.

Auch wenn jemand die unfehlbare Autorität der Kirche nicht akzeptiert, müsste er immer noch zugeben, dass die Kirche im Laufe der Jahrhunderte den Puls der Welt gespürt hat und immer diejenigen Dogmen definiert hat, die in dem Moment definiert werden mussten. In Anbetracht dieser Tatsache wäre es interessant zu untersuchen, ob unsere gepriesene Theorie des intellektuellen Fortschritts wahr ist. Worüber dachte die christliche Welt in den frühen Jahrhunderten nach? Welche Lehren mussten geklärt werden, als die Kontroverse scharf war? In den frühen Jahrhunderten drehte sich die Kontroverse um solch erhabene und delikate Probleme wie die Dreifaltigkeit, die Inkarnation, die Vereinigung der Naturen in der Person des Sohnes Gottes. Welche Lehre wurde zuletzt 1870 definiert? Es war die Fähigkeit des Menschen, sein Gehirn zu benutzen und zu einer Erkenntnis Gottes zu gelangen. Nun, wenn die Welt intellektuell fortschreitet, sollte nicht die Existenz Gottes im ersten Jahrhundert definiert worden sein und die Natur der Dreifaltigkeit im neunzehnten? In der Mathematikordnung ist dies so, als würde man die Komplexitäten von Logarithmen im Jahr 30 definieren und die Vereinfachung der Additionstabelle im Jahr 1930. Die Tatsache ist, dass es heute weniger intellektuellen Widerspruch gegen die Kirche gibt und mehr Vorurteile, was interpretiert, weniger Denken und noch weniger schlechtes Denken bedeutet.

Die Kirche liebt Kontroversen nicht nur, weil sie ihr hilft, ihren Verstand zu schärfen - sie liebt sie auch um ihrer selbst willen. Die Kirche wird beschuldigt, der Feind der Vernunft zu sein. Tatsächlich ist sie die einzige, die an sie glaubt. Im Ersten Vatikanischen Konzil hat sie ihre Vernunft offiziell in ihrer Verwendung für den Rationalismus (hier bedeutet dies die angemessene Verwendung der Vernunft) zum Ausdruck gebracht und erklärt, gegen die scheinbare Demut der Agnostiker und den sentimentalen Glauben der Fideisten, dass die menschliche Vernunft mit ihrer eigenen Kraft etwas wissen kann, das über den Inhalt von Reagenzgläsern und Retorten hinausgeht und dass sie, wenn sie nur auf sinnliche Phänomene arbeitet, bis zu den "versteckten Zinnen der Ewigkeit" aufsteigen kann, um dort das Zeitlose jenseits der Zeit und das Raumlose jenseits des Raumes zu entdecken, das Gott ist, das Alpha und Omega aller Dinge.

Die Kirche bittet ihre Kinder, hart und sauber zu denken. Dann bittet sie sie, zwei Dinge mit ihren Gedanken zu tun. Erstens bittet sie sie, ihre Gedanken in der konkreten Welt von Wirtschaft, Regierung, Handel und Bildung zu externalisieren, und durch diese Externalisierung schöner, sauberer Gedanken eine schöne und saubere Zivilisation zu produzieren. Die Qualität einer Zivilisation hängt von der Art der Gedanken ab, die ihre großen Köpfe hinterlassen. Wenn die Gedanken, die in der Presse, im Senat, auf der öffentlichen Plattform externisiert werden, gemein sind, wird die Zivilisation selbst ihre gemeine Eigenschaft annehmen mit der gleichen Bereitwilligkeit, mit der ein Chamäleon die Farbe des Objekts annimmt, auf dem es platziert wird. Aber wenn die Gedanken, die artikuliert werden, hoch und erhaben sind, wird die Zivilisation, wie ein Tiegel, mit dem Gold der wertvollen Dinge gefüllt.

Die Kirche bittet ihre Kinder nicht nur, ihre Gedanken zu externalisieren und so Kultur zu produzieren, sondern auch, ihre Gedanken zu internalisieren und so Spiritualität zu produzieren. Das ständige Geben würde eine Verschwendung sein, es sei denn, von innen wird neue Energie zugeführt. Tatsächlich muss ein Gedanke, bevor er nach außen übertragen werden kann, im Inneren geboren worden sein. Aber kein Gedanke wird ohne Stille und Kontemplation geboren. Es ist in der Ruhe und Stille der eigenen intellektuellen Weiden, wo der Mensch über den Zweck des Lebens und sein Ziel nachdenkt, dass echter und wahrer Charakter entwickelt wird. Ein Charakter wird durch die Art des Gedankens gemacht, die ein Mensch denkt, wenn er allein ist, und eine Zivilisation wird durch die Art der Gedanken gemacht, die ein Mensch seinem Nachbarn mitteilt.

Auf der anderen Seite entmutigt die Kirche schlechtes Denken, denn ein schlechter Gedanke, der frei ist, ist gefährlicher als ein wilder Mensch. Denker leben; Arbeiter sterben an einem Tag. Wenn die Gesellschaft feststellt, dass es zu spät ist, einen Gedanken zu elektrokutieren, elektrokutiert sie den Menschen. Es gab einmal eine Zeit, als die christliche Gesellschaft den Gedanken verbrannte, um die Gesellschaft zu retten, und schließlich kann etwas für diese Praxis gesagt werden. Einen schlechten Gedanken zu töten, kann die Rettung von zehntausend Denkern bedeuten. Die römischen Kaiser waren sich dieser Tatsache bewusst; sie töteten die Christen nicht, weil sie ihre Herzen wollten, sondern weil sie ihre Köpfe wollten, oder besser, ihre Gehirne - Gehirne, die den Tod des Heidentums durchdachten. Mein Schluss ist, ja, es gibt einen großen Kampf um die Seele der Kirche, und alle Kampfmethoden sind notwendig, um ihn zu gewinnen.