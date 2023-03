Kommentare zum Artikel

Fritz der Witz 16.03.2023 - 10:45 Wenn sich die Immobesitzer diese Schweinerei der Grünen Khmer gefallen lassen, ist ihnen so oder so nicht mehr zu helfen.

lupo 16.03.2023 - 10:11 Wie gewählt so geliefert, wer so eine grün faschistische Ideologie die zur Vernichtung von Existenzen bzw. eine Deindustriealisierung um min. 50 Jahre zurück wirft und die Menschen Scharenweise in Armut treibt muss sich dann nicht wundern das die Menschheit sich von diesen Ökofaschismus abwendet und nach rechts abdriftet.

Ich Frage mich immer wieder wer w@hlt solche korrupten Demagogen & Nichtskönner.

Michael 16.03.2023 - 10:00 Es ist wohl auch das Ziel, dass sich die Menschen das Eigenheim nicht mehr leisten können.

Wir sollen alle zur Miete in Vorstadthäusern wie in Frankreich leben, und dabei immer abhängiger von Staat und Kapitaleignern werden.

Ekkehardt Fritz Beyer 16.03.2023 - 10:00 „Ruinöse Klimapolitik: Viele werden sich ihr Eigenheim nicht mehr leisten können

Für Millionen Haus- & Wohnungsbesitzer werden Habecks Pläne zur Kosten-Katastrophe“ …



Was er zur Durchsetzung seines ganz persönlichen Ziels schon deshalb hemmungslos durchzusetzen versuchen wird, weil etwa auch ihm die deutschen Wähler baerbockig egal sind???



Habeck? 16.03.2023 - 09:57 ...ist und bleibt ein ahnungsloser Märchenbuchautor! Naturwissenschaft, Technik, Recht, Demokratie und Rechtsstaat sind für ihn und seine Parteigänger absolut unbekanntes Ausland. Mit Deutschland kann er und seine Freunde ja auch nichts anfangen! Und jetzt kommts: Bei der "klimaneutralen" Flugreise zur "Klimarettung" nach Südamerika der Polit-Clowns Habeck und Özdemir geben sich diese permanenten Deutschlandhasser vor den Ureinwohnern als Häuptlinge aus Deutschland aus. Das ist der gute grüne deutsche missionarische Kolonialismus 2023! LÄCHERLICH!

Lutz 16.03.2023 - 09:56 Aus JF-Online kopiert:



"Rodolfo Panetta sagt:

16. März 2023 um 9:16 Uhr



Es ist eine Schande, von welchen Nieten wir uns regieren lassen.



Sie zerstören durch ihre Ideologie unser ganzes Leben. Sie deindustrialisieren unser Land, vernichten unsere Arbeitsplätze, nehmen uns unsere preiswerten Autos mit Dieselantrieb weg, zerstören durch unsinnige Gesetze unsere Heizungen samt Kachelöfen, sie machen mit Wucherpreisen für Energie den Handel in unseren Innenstädten kaputt.



Und die einzige wirksame Opposition im Lande wird aus den öffentlich-rechtlichen Medien und der Systempresse verbannt. Wer ihre perverse Sichtweise nicht teilt, wird als „Verfassungsfeind“ verleumdet."

Jörg L. 16.03.2023 - 09:44 Tja, dummer deutscher Michel (m, w), jetzt bist du da, wo du hingehörst. Weil du außer motzen nichts mehr auf die Reihe bringst.



Nicht nur dein Auto, auch dein Haus werden dir die grn Ökoterroristen madig machen und abnehmen.



Bleib schon daheim sitzen, solange du noch ein Heim hast. Streichel dein Auto, solange du es noch fahren darfst.



Genieß die Zeit deines Untergangs, du wolltest es so.

Lutz 16.03.2023 - 09:34 Schöner Screenshot: Der Kuhscheiße-Stapler in Siegerpose - ich kam, sah und siegte!!!



"neverforgetniki":



"Natürlich nennen sie es nicht Enteignung.



Aber wenn sie alles so teuer machen, dass es sich keiner mehr leisten kann und dann mit Zwangssanierungen und Zwangs-Tausch von Heizungen den Menschen wirtschaftlich den Rest geben, was ist es dann?



Die Grünen müssen aus der Regierung!"



Tja, Ideologen sind und bleiben verbiesert - wie soll z. B. ein alter Hausbesitzer für sauteure Maßnahmen noch einen Kredit bekommen???

Werner Hill 16.03.2023 - 09:30 Das wird wohl nicht so heiß gegessen, wie es (absichtlich?) gekocht wird.



Vermutlich will "man" so wenigstens abgespeckte Schikanen durchdrücken.



Wirklich schlimm ist, daß Habeck und seine Strippenzieher mit Sicherheit wissen, daß das alles für's Klima völlig irrelevant ist und nur dazu dient, die Daumenschrauben für die Bürger weiter anzuziehen.



In ihrem blinden Eifer dürften sie aber übersehen haben, daß immer weniger Bürger sich das gefallen lassen werden. Eigentor?