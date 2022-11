Für Lauterbach gibt es kein Ende der Corona-Maßnahmen

Auf dem Long-Covid-Kongress in Jena erklärte Karl Lauterbach, die Corona-»Pandemie« sei »erst beendet, wenn sie auch für diejenigen beendet ist, die an Long-Covid erkrankt sind.«

Das Coronavirus SARS-CoV-2, das COVID-19 auslöst, ist längst Teil des alltäglichen Viren-Cocktails geworden, mit dem jeder Mensch im Laufe der Grippe-Saison konfrontiert wird. Es gehört zur viralen Umwelt, gegen die sich unser Immunsystem nun für die nächste Zeit wehren muss. Ein Ende ist nicht in Sicht. Es gehört von nun an dazu. Also stehen alle Zeichen auf Rückkehr zum Alltag.

Doch nicht für Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD). Für ihn ist die »Pandemie« erst vorbei, wenn das letzte Coronavirus ausgemerzt ist, zumindest, bis es keine COVID-19 Fälle mit Long-Covid-Symptomen mehr gibt [siehe Bericht »Junge Freiheit«].

