Für Kretschmann sind Freibad-Randalen nur Einzelfälle

Alles nur Einzelfälle? Baden-Württembergs grüner Ministerpräsident Kretschmann sieht kein Gewaltproblem in deutschen Freibädern.

Wie die »Junge Freiheit« berichtete, macht sich der grüne Ministerpräsident von Baden-Württemberg, Winfried Kretschmann, keine Sorgen um Gewalt und Sexualdelikte in deutschen Freibädern. Gegenüber der »dpa« erklärte er, dass seien alles nur »Einzelfälle«. Ein flächendeckendes Gewaltproblem in deutschen Bädern sehe er nicht.

Dabei gab es auch in seinem »Ländle« zahlreiche Vorfälle: In Mannheim waren bei einer Massenschlägerei im Schwimmbad fünf Menschen verletzt worden. Und in Karlsruhe wurde der Bademeister zusammengeschlagen.

Hinzu kommen die vielen anderen Fälle in Deutschland, besonders viele in Berlin und Nordrhein-Westfalen. Was soll man nun tun? Etwas alles so belassen wie es ist?

Und was gedenkt Winfried Kretschmann dagegen zu tun? Offenbar nichts. Wenn man ein Problem nicht sehen will, braucht man sich auch nicht darum zu kümmern.