Täterhintergrund von linientreuen Medien verschwiegen

Französischer Muslim-Migrant tötet Berliner Jugendfußballer

Bei einem Jugendfußballturnier in Frankfurt am Main wird ein Berliner Jugendfußballer von einem 16-jährigen französischen Kicker brutal niedergeschlagen und verstirbt an den schweren Verletzungen. Die linientreuen Medien berichten von dem schockierenden Verbrechen, verschweigen aber den Hintergrund des Täters.

Veröffentlicht: 01.06.2023 - 10:19 Uhr

von Redaktion (mk)

Es sollte eine Begegnung der Freundschaft werden, das Jugendfußballturnier im Frankfurter Stadtteil Eckenheim. Es wurde der Schauplatz eines tödlichen Verbrechens, bei dem ein 15-jähriger Jugendfußballer aus Berlin sein Leben verlor. Ein 16-jähriger aus der am Turnier teilnehmenden französischen Mannschaft ging während der Begegnung der beiden Teams auf den Berliner los und nahm ihn, nachdem er zuvor einen anderen Berliner Jugendspieler mit beiden Fäusten traktiert hatte, in den Schwitzkasten, drückte ihm die Luft ab und schlug ihn mehrfach in die Magengegend. Der 15-Jährige konnte sich befreien und wollte den Schauplatz des Angriffs verlassen. Der 16-järhrige Franzose stürmte hinter dem Berliner her und hämmerte aus vollem Lauf seine Fäuste auf den Hinterkopf des ihm den Rücken zugedreht habenden 15-Jährigen. Dieser hatte keine Abwehrchance und ging wie vom Blitz getroffen zu Boden. Die Ärzte versuchten alles, um das Leben des Jungen zu retten, doch sie konnten nur noch den Hirntod feststellen. Über die schockierende Tat, das Verbrechen an sich, wurde landesweit berichtet. Was die linientreuen Medien aber tunlichst verschweigen, sind die Hintergründe des Täters. Die Gründe dafür sind bei einem Blick auf den Verein des Totschlägers leicht zu erkennen. Er spielt für den FC Metz, einem 1912 damals im Deutschen Reich gegründeten Verein. Mit den Jahren hat sich nicht nur die staatliche Zugehörigkeit für Metz geändert, sondern auch die gesamte Vereinsstruktur. Um die 90 Prozent der Spieler haben Migrationshintergrund und außereuropäische Wurzeln. Das gilt sowohl für die Herrenmannschaften wie insbesondere die Spieler der Jugendmannschaften. Der 16-jährige Schläger ist eigenen Angaben zufolge Muslim. Der junge Berliner wurde von einem Muslim-Migranten getötet – und das darf auf keinen Fall publiziert werden. Das wäre sonst Wasser auf die Mühlen der »pöhsen Rechtsradikalen«.