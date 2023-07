Franziskus ernennt Erzbischof Fernández zum Präfekten der Glaubenskongregation

Erzbischof Fernández hat eine zentrale Rolle bei der Beratung von Papst Franziskus in theologischen Fragen gespielt, indem er maßgeblich zum apostolischen Schreiben Evangelii gaudium beigetragen und das umstrittene Dokument Amoris Laetitia entschieden verteidigt hat. Seine Ernennung zu diesem Amt unterstreicht seinen Einfluss im inneren Kreis des Vatikans und macht ihn zu einem wichtigen Mitglied des »Küchenkabinetts« des Papstes.

Papst Franziskus hat Erzbischof Victor Manuel Fernández zum Zaren der Lehre im Vatikan ernannt. Diese Position hatte einst Kardinal Joseph Ratzinger inne, der später Papst Benedikt XVI. wurde. Die Ernennung ist ein Zeichen für die tiefe Verbundenheit zwischen Papst Franziskus und Erzbischof Fernández, die beide Argentinier sind und deren langjährige Zusammenarbeit bis ins Jahr 2007 zurückreicht, wie Crux berichtet.

Das Dikasterium für die Glaubenslehre, das auch als Heiliges Offizium bezeichnet wird, hat mit Fernández an der Spitze neuen Schwung erhalten. Diese Ernennung unterstreicht die Vision des Papstes für das intellektuelle Leben der Kirche und zielt darauf ab, seine Ideen zu institutionalisieren, so dass es für künftige Päpste schwierig wird, seinen Kurs zu ändern.

In einem seltenen Schritt veröffentlichte Papst Franziskus einen ausführlichen Brief an Fernández, in dem er die Erwartungen an seine neue Rolle formulierte. Die Ernennung verleiht ihm formale Befugnisse, die es ihm erlauben, theologische Urteile über die Arbeit anderer vatikanischer Abteilungen abzugeben und als "Qualitätskontrolle" des Papstes zu fungieren.

Trotz der Unterschiede zwischen Erzbischof Fernández und Kardinal Ratzinger gibt es drei bemerkenswerte Parallelen: Er wird zu einer der mächtigsten Figuren im Vatikan von Papst Franziskus, er ruft polarisierende Reaktionen unter den katholischen Konservativen hervor, und er könnte von denjenigen, die die Franziskus-Revolution fortsetzen wollen, als potenzieller Kandidat für das Papstamt selbst angesehen werden.

Die zukünftige Entwicklung der Rolle von Erzbischof Fernández wird von verschiedenen Faktoren abhängen, unter anderem von der verbleibenden Amtszeit von Papst Franziskus und seiner Leistung in diesem Amt. Eines ist jedoch sicher - diese Ernennung fügt dem laufenden Drama des Papsttums von Papst Franziskus eine fesselnde neue Figur hinzu und verspricht, den Vatikan zu einer noch fesselnderen Bühne zu machen. Wenn sich die Fernández-Saga entfaltet, könnte sie die Kampflinien innerhalb des Katholizismus für eine neue Generation definieren, ähnlich wie es der Ratzinger-Bericht in der Vergangenheit tat.