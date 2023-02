Die in Umfragen zur stärkste Partei Österreichs aufgestiegene einwanderungskritische FPÖ sieht die Sanktionen gegen Russland als Ursache für die wirtschaftlichen Probleme des Landes und fordert nun eine Aufhebung der Sanktionen.

Laut einem Medienbericht hat sich die FPÖ dafür ausgesprochen, die Sanktionen gegen Russland sofort zu beenden. Laut ihrer Sprecherin Dagmar Belakowitsch ist klar, dass nur der Staat von den Sanktionen profitiert hat, da die Steuereinnahmen im vergangenen Jahr um 9,5 Milliarden Euro gestiegen sind. »Der große Verlierer ist die heimische Bevölkerung, die nach wie vor unter einer massiven Teuerungswelle leidet.«

In ihrer Stellungnahme bezeichnet die FPÖ die Sanktionen als »Wurzel allen Übels«. Es werde sich an der Situation »nichts ändern, solange diese Sanktionen gegen Russland in Kraft sind.« Sie seien es, die die Preise für die Menschen und die Wirtschaft unseres Landes in die Höhe treiben, sagt Belakowitsch, die »auf jeden Fall« eine Aufhebung der Sanktionen fordert.

Die FPÖ hat in Umfragen stark zugelegt, während Österreich von einer himmelhohen Inflation, einer Wirtschaftskrise und einem neuen großen Zustrom von Einwanderern belastet wird. Eine Schätzung zeigt, dass die Sanktionen die Wirtschaft bis 2022 unglaubliche 175 Milliarden Euro gekostet hat. Zudem hat die FPÖ eine Volksabstimmung über die Sanktionen gefordert. Die Partei fordert auch Steuersenkungen und eine stärkere Unterstützung der Bevölkerung, die sich ihrer Meinung nach durch niedrigere Energiepreise und billigere Waren finanzieren lassen, wenn Österreich seine Sanktionen gegen Russland aufhebt.