Forscher sehen Deutschland bereits in der Stagflation

Die Wirtschaft schafft keinen nennenswertes Wachstum mehr. Gleichzeitig treibt die Inflation die Preise in die Höhe. Deutsch befindet sich in der befürchteten Stagflation, erklärt das Institut der deutschen Wirtschaft.

Laut den Angaben des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln ist das prognostizierte Wachstum der deutschen Wirtschaft so gering und die Inflation mit ihren Preissteigerungen so hoch, dass man von einer »Stagflation« reden muss [siehe Bericht »n-tv«].

Die erhoffte Erholung bleibe aus, heißt es. Besonders die großen Schwankungen der Energiepreise machen der Wirtschaft zu schaffen. Hinzu komme die Materialknappheit, die vor allem in der Bauwirtschaft zu spüren ist. Hinzu kommen als Probleme die Bürokratie und der Fachkräftemangel. Für Deutschland ist das eine Reihe von Standortnachteilen, die Investoren abhalten und die Unternehmen zu Verlagern der Produktion ins Ausland veranlassen,