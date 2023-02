Finnlands führende Kinderärztin macht kurzen Prozess mit Gender-Obsession

Finnlands führende Expertin für pädiatrische Gender-Medizin hat die vom medizinischen Establishment der Vereinigten Staaten stark geförderte Praxis der »Transition« von Kindern mit Geschlechtsdysphorie demontiert.

Die Befürworter der Verabreichung von Pubertätsblockern und Hormonen zur Geschlechtsumwandlung an Kinder und von Operationen zur Genitalverstümmelung bezeichnen diese Praktiken als »geschlechtsbestätigende Behandlung.«

Doch Dr. Riittakerttu Kaltiala, Professor für Jugendpsychiatrie an der Universität Tampere in Finnland, schlägt wegen dieser Praktiken Alarm, wie Breitbart News berichtet.

Kaltiala zufolge führen selbst »soziale Übergänge« - wie die Erlaubnis für Kinder, sich als ein anderes Geschlecht zu identifizieren, andere Pronomen zu verwenden und Toiletten und Einrichtungen zu nutzen, die nicht ihrem tatsächlichen Geschlecht entsprechen - zu einer ständigen Geschlechterverwirrung bei Kindern und zu einer starken sozialen und psychologischen Beeinträchtigung der kindlichen Entwicklung.

In der Adoleszenz ist die Identitätsbildung noch nicht abgeschlossen und das Endergebnis bleibt unbekannt. Vier von fünf Kindern, die in jungen Jahren mit einer Geschlechtsverwirrung konfrontiert sind, wachsen aus dieser heraus und identifizieren sich wieder mit ihrem tatsächlichen Geschlecht, so Kaltiala, die sagt, dass ein Eingreifen in diese Frage schädlich sein kann.

Kindern zu erlauben, sich als ein anderes Geschlecht zu identifizieren, ist gleichbedeutend mit der »Negierung des Körpers«, und Kaltiala sagt, dass ein Kind, das mit seiner Geschlechtsidentität kämpft, diesen Prozess ohne Einmischung durchlaufen dürfen sollte, da die Pubertät normalerweise dazu führt, dass das Kind seinen Körper akzeptiert.

»Junge Menschen experimentieren mit verschiedenen Identitäten«, so der Arzt weiter. »Das ist in der Pubertät normal.«

Auf die Frage, warum Experimente zur Geschlechtsidentität bei Kindern wie in den Vereinigten Staaten zum Wunschdenken der Ärzte geworden sind, sagte Kaltiala, dass der Anstoß nicht von der Kinderpsychiatrie, sondern von Politikern, Organisationen und Ärzten ausgehe.

Sie sagte auch, dass Kinder, die Identitätsprobleme haben, oft durch soziale Medien davon überzeugt werden, dass ihre Probleme gelöst werden können, wenn andere sie als ihr »wahres Geschlecht« sehen. Kaltiala sagt, dass es keine Grundlage für einen solchen Zusammenhang gibt, denn »das Gleichgewicht des Geistes entsteht nicht dadurch, dass man andere dazu bringt, das zu tun und zu sehen, was sie wollen.«

Eine Sache, die Befürworter der Geschlechtsumwandlung von Kindern, darunter auch Ärzte, oft wiederholen, ist, dass die Ablehnung des Modells der »geschlechtsbestätigenden Pflege« viel wahrscheinlicher zum Selbstmord führt. Tatsächlich drängen die Ärzte die Eltern oft zu den medizinisch fragwürdigen Behandlungen, indem sie sie fragen: »Hätten Sie lieber eine tote Tochter oder einen lebenden Sohn?«

Kaltiala bezeichnet diesen Satz als »gezielte Desinformation, deren Verbreitung unverantwortlich ist.«

»Psychisch gesunde junge Menschen, die ihr Geschlecht anders erleben als ihren biologischen Körper, sind nicht automatisch selbstzerstörerisch«, sagte sie. Tatsächlich zeigte eine schwedische Studie einen deutlichen Anstieg der Selbstmordrate bei Erwachsenen, die eine geschlechtsangleichende Behandlung erhielten.

Außerdem zeigte eine finnische Studie, dass sich die psychische Gesundheit von Menschen, die als Kind eine Hormonbehandlung erhielten, im Erwachsenenalter sogar verschlechterte.