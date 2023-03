Film »Jesus Revolution« bricht alle Rekorde und wird Kassenschlager in den USA

Jesus Revolution hat die Erwartungen an den Kinokassen um mehr als das Doppelte übertroffen.

Der Film Jesus Revolution bricht beim Eröffnungswochenende alle Erwartungen an den Kinokassen. Der Film erzählt die wahre Geschichte der Hippie-Jesus-Bewegung in den späten 1960er Jahren in den USA und spielte laut Box Office Mojo an seinem Eröffnungswochenende in 2.475 Kinos 16 Millionen Dollar ein. Er wird nun in 2.575 Kinos zu sehen sein.

Der christliche Film »Jesus Revolution« wird nach einem erfolgreichen Kinostart in der ersten Woche in 100 weiteren Kinos zu sehen sein, wie Breitbart berichtet.

Das christliche Komödiendrama mit Kelsey Grammer in der Hauptrolle spielte am Wochenende 15,9 Millionen Dollar ein und landete damit auf Platz 3. Analysten hatten erwartet, dass der Lionsgate-Film an seinem ersten Wochenende zwischen 6 und 7 Millionen Dollar einspielen würde.

Das Publikum hat den Film weitgehend gelobt und ihm eine 99-prozentige Bewertung auf Rotten Tomatoes gegeben, während die Kritiken eher gemischt ausfielen. Obwohl der Film noch »frisch« ist, hat er derzeit eine 60-prozentige Kritikerbewertung auf RT und eine 7,8-Bewertung auf IMDB, basierend auf 2,6k Stimmen.

Ein großer Teil des Erfolgs des Films wird auch der christlichen Asbury-Erweckung in Kentucky zugeschrieben. Jon Erwin, der Co-Regisseur, sagte, dass der Zeitpunkt für die Veröffentlichung des Films von der Vorsehung bestimmt war.

Ob und wann der Film in Deutschland in die Kinos kommen wird, steht noch nicht fest.