Fast 700.000 Ruheständler erhalten Grundsicherung

Die Zahl der Ruheständler ist im ersten Quartal dieses Jahres so hoch wie noch nie. Bei fast 700.000 reicht die Rente vorne und hinten nicht, ist zum Leben zu wenig und selbst zum Sterben nicht mal mehr zu viel. Mehr Geld zur Bekämpfung der Altersarmut will die Berliner Ampel aber nicht rausrücken.

Wer sich über viele Jahrzehnte seines Lebens krumm gebuckelt hat oder in diesen Staat Kinder hineingeboren hat und sich um deren Versorgung und Erziehung gekümmert hat, der sollte doch von Rechts wegen beim Erreichen der Arbeitsaltergrenze (die ja ohnehin immer weiter nach hinten verschoben wird) ein Ruhegeld beziehen, das ihm ein vernünftiges Leben im Alter beschert. Sollte man meinen; aber im »besten Deutschland aller Zeiten« sieht das ganz anders aus. Die Zahl der Ruheständler, die auf die Grundsicherung angewiesen sind, ist so hoch wie noch nie: im ersten Quartal dieses Jahres erhielten fast 700.000 Menschen diese Sozialleistung, weil ihre Rente weder vorne noch hinten reicht. Das sind beinahe 100.000 Bezieher mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres.

In diesen vergangenen zwölf Monaten hat die Berliner Ampel etliche Milliarden Euro für den Krieg bereitgestellt, entweder für das eigene Militär, vor allem aber verschenkten Scholz und Konsorten Milliarden über Milliarden an Selenskij, damit der seinen Krieg weiterführen kann. Für die Bekämpfung der Altersarmut aber haben die Ampel-Politiker keinen Pfennig übrig. Es scheint sie nicht zu interessieren, dass immer mehr Rentner Flaschen sammeln müssen, um zu Überleben. Oder dass die Zahl der Ruheständler in den langen Reihen der Ausgabestellen der Tafeln immer größer wird. Geld für die locker zu machen, die diesem Staat Schweiß, Blut und ihre Gesundheit gegeben haben, scheint bei den (H)Ampelmännern nicht sonderlich weit oben auf deren Agenda zu stehen. Da schmeißt man das Geld doch lieber mit beiden Händen Richtung Selenskij aus dem Fenster. Das kommt medial ja auch viel besser an.

Die (H)Ampelmänner sollten dabei bedenken: Selenskij ist KEIN Wähler, die finanziell abgehängten Rentner hingegen schon. Und sie werden immer mehr.