Faeser: Verschwiegene Dienstreisen, um Wahlkampf in Hessen zu machen?

Fritz der Witz 08.02.2023 - 12:04 Sozialismus ist ein Synonym für Machtmissbrauch, Korruption, Filz und Steuermittelveruntreuung zum eigenen Vorteil im Quadrat.



Die BÜRGer haben es SO gewollt und SO herbeigewählt. In Hessen dürfen sie weiterSOwählen...



Dummheit kann eben noch immer nicht weg-"geimpft" werden.

Matthias Rahrbach 08.02.2023 - 11:39 "Hat also Nancy Faeser ihre Dienstreisen als Innenministerin zu Wahlkampfzwecken missbraucht? Es liegt nun an der Innenministerin, diese Vorwürfe zu widerlegen."



Wenn ich sie recht verstanden habe, ist sie ja für Beweislastumkehr bzw. hat sich so ausgedrückt, dass man es kaum anders verstehen konnte.



So gesehen dürfte es ihr sogar gefallen, jetzt die Vorwürfe widerlegen zu müssen. Oder etwa nicht?

Werner Hill 08.02.2023 - 11:32 Was soll's! Faeser hat doch die Förderung der Zuwanderung in unsere Sozialsysteme so gut organisiert, das alles fast von alleine läuft.



Da hat sie genügend Zeit, um ihre Wahlniederlage in Hessen vorzubereiten.