Faeser kündigt mögliches AfD-Verbotsverfahren an, sobald Haldenwang die Vorlage dazu gibt

Diesen Artikel sollte man überall veröffentlichen. Möglichst noch vor der Wahl in Hessen! Dort ganz besonders. Sollen die Menschen da ruhig erfahren wer dieses Bundesland beherrschen will. Regieren kann man dazu nicht mehr sagen. Der Ausspruch von dieser Person ist der Beweis, das wir es hier mit einer ausgesprochenen Anti-Demokratin zu tun haben. Besser kann man sich selbst nicht öffentlich outen. Ich sage ja immer, die SPD war nicht umsonst die Hälfte der SED in der DDR. Die Gesinnung ist immer noch die Gleiche. Finger weg von dieser Partei! Keine Stimme!

26.06.2023 - 14:52

Die linke Antifaunterstützerin hat ihr Höschen gestrichen voll.

In der Manier der ehemaligen SED will sie sich die Partei, die in D wieder Demokratie und Meinungsfreiheit herstellen will, natürlich "verbieten" lassen. Sie schreibt also dem Wähler vor, Wen er wählen soll. Wir sollen also nur noch zwischen den Deutschlandzerstörern und den Deutschlandzerstörern eine Wahl haben.

Diese Frau ist nur noch gut, um einen Kotzreiz auszulösen nach einem verdorbenen Essen.

Pfui Deibel, was haben wir für Granaten in diesem Scholzclan rumsitzen.

Frau Facer... ich wähle die AfD und mir ist scheißegal was sie von mir wollen. **** *** **** ****