Ex-Innenminister Otto Schily sieht in »Reichsbürger«-Gruppe sei »keine reale Bedrohung«

Bitte beachten Sie beim Verfassen eines Kommentars die Regeln höflicher Kommunikation.

… „Rollator-Putsch? Während Teile der SPD und Grünen im Panikmodus agieren, sehen viele Medien und auch Politiker wie der Ex-Innenminister die Gruppe eher als »skurrile Spinner-Truppe«. Er warnte vor »Dramatisierung«.“ … War darum nicht sogar schon im Vorab zu erwarten, dass … „am Tag nach einem der grössten Anti-Terror-Einsätze in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland eine „überregionale Zeitung“ titelte: «Sicherheitskräfte vereiteln Staatsstreich»? „Dass ein Putsch durch sogenannte Reichsbürger unmittelbar bevorstand, behaupten freilich nicht einmal die ermittelnden Behörden“! … War dieser Einsatz nicht aber schon deshalb zwingend notwendig, weil auch die Regierung um das Scholz O längst bemerkelte, dass das Volk mit deren Regierungsstiel immer unzufriedener wird und ein Befreiungsschlag(?) ganz einfach geliefert werden musste – um wenigstens kurzzeitig von ihrer scheinbar ohnehin nicht mehr in den Griff zu bekommenden ´eigentlichen` Problematik abzulenken???

12.12.2022 - 13:26

Bei einer Civey-Umfrage sahen angeblich 49% die Reichsbürger als "Gefahr für die Demokratie" an.



Welche Demokratie? Haben die noch gar nicht gemerkt, daß wir mit Hilfe der Ampel- und EU-Marionetten von den Reset-Betreibern regiert werden? Und daß der "Wille des Volkes", soweit er nicht durch die Medien entsprechen manipuliert ist, in diesem Lande sowieso nicht gefragt ist?



Und wer das erkannt hat, ist eine "reale Bedrohung" - allerdings nicht für die Demokratie sondern für unsere Umwandlung in einen autoritären Überwachungsstaat nach chinesischem Muster.