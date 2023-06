EU-Kommissarin Ylva Johansson stoppt Abschiebungen nach Tunesien

Kommentare zum Artikel

Ekkehardt Fritz Beyer 19.06.2023 - 11:33 … „Ylva Johansson, EU-Kommissarin, halte Tunesien nicht für ein sogenanntes »sicheres Drittland«, sagt sie in Ekots Samstagsinterview. Tunesien verfüge nicht über ein voll funktionierendes Asylsystem, behauptet Ylva Johansson.“ …



Weil es das ´reiche Deutschland` ist



was lt. dem einst stasibegünstigen Ex-Bundespräsidenten obendrein auch noch jede Menge Platz hat?





Ist das nicht auch ein wesentlicher Grund dafür, dass der aktuelle „Bundespräsident Steinmeier «Geduld und Verständnis» für jene fordert, „die anderer Meinung sind. Mit Ausnahme der AfD“?

… „Und was ist mit AfD-Wählern?

Die, so weiss er, wollten nur ihre Unzufriedenheit zeigen. Er frage sich, ob das «ein verantwortlicher Umgang […] mit dem demokratischen Wahlrecht» sei.

Interessant. Soll man unverantwortlichen Bürgern das Wahlrecht entziehen?

Sicher ist: So wünscht man sich keinen Bundespräsidenten“!!!





Darf der BP vom Volk etwa ´darum` nicht gewählt werden?



Ja mei: … „Von den Müttern und Vätern des Grundgesetzes und dem, was die sich unter der Bundesversammlung vorgestellt hatten, sind wir doch fast schon Lichtjahre entfernt. Es sind eben nicht Abgeordnete aus dem Bundestag und den Länderparlamenten, sondern mehr oder weniger Prominente, die sich zum vorbereiteten Anlass treffen, bedeutungsschwer und wohlmeinend begleitet vom ÖRR“!!! …



Franz 19.06.2023 - 11:00 So lang die Bürger an den Altparteien festhalten und ihre Stimme bei anstehenden Wahlen den Mitgliedern der Einheitspartei bestehend aus CDU/CSU, SPD, FDP, Grüne und Linke geben, wird sich im politischen Alltag auch nichts ändern. Erst wenn eines der großen Länder der EU ausschert und sich gegen Brüssel in Sachen Migration stellt, wird sich etwas bewegen. Doch die Regierungen haben den UN Migrationspakt unterzeichnen wie sie auch den EU Migrationspakt unterzeichnet haben.