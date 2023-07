Erzbischof Viganò gründet Gruppe zur Unterstützung von Priestern und Ordensleuten

Neben der materiellen Unterstützung von Klerikern und Ordensleuten in Schwierigkeiten will Exsurge Domine die unveränderte und unbestechliche Tradition des katholischen Glaubens verteidigen und die traditionelle Liturgie bewahren und fördern.

Erzbischof Carlo Maria Viganò hat seine eigene internationale Organisation gegründet, um „gelöschten“ Priestern und Ordensleuten zu helfen.

Am Samstag wurde bekannt gegeben, dass der ehemalige päpstliche Nuntius in den Vereinigten Staaten Schirmherr einer zivilen Vereinigung mit dem Namen Exsurge Domine (Steh auf, Herr) geworden ist, die nicht nur mittellose Kleriker und Ordensleute, sondern auch die immerwährende Tradition der Kirche verteidigen wird, wie LifeSiteNews berichtet.

»... unter meiner persönlichen Schirmherrschaft wurde die zivile Vereinigung Exsurge Domine gegründet, deren soziales Ziel es ist, "Klerikern, Ordensleuten und geweihten Laien, die sich in besonderen wirtschaftlichen und logistischen Schwierigkeiten befinden, Beistand, Unterstützung und materielle Hilfe zu gewähren; die unveränderte und unbestechliche Tradition des katholischen Glaubens zu verteidigen; die traditionelle Liturgie zu bewahren und zu fördern; das Studium und die theologische und kulturelle Sensibilisierung für das unermessliche religiöse, historische und künstlerische Erbe des Christentums anzuregen; und Möglichkeiten des Dialogs und der Begegnung zwischen den verschiedenen Vereinigungen, Erfahrungen oder Gruppen zu fördern, die im Rahmen der immerwährenden Tradition der katholischen Kirche tätig sind.«

In einer Erklärung (unten veröffentlicht) bezeichnet der Erzbischof orthodoxe katholische Priester, Nonnen und Mönche, die von ihren Vorgesetzten für ihre Treue bestraft wurden, als »Objekte der Verfolgung.«

»So wie die Ärzte, die sich während der Pandemie für die Behandlung von Patienten entschieden haben, ihre Zulassung verloren haben und um ihr Gehalt gebracht wurden, werden die Priester und Ordensleute, die sich der bergoglianischen Revolution nicht anpassen, aus den Kirchen entfernt, aus den Klöstern vertrieben und ohne jegliche Unterstützung zurückgelassen«, schreibt Viganò.

Der Erzbischof findet dies besonders schockierend angesichts der Förderung von »Häretikern, Perversen und Korrupten« in der Kirche.

Als Beispiele für Angriffe auf die orthodoxen Gläubigen nannte Viganò ein Benediktinerkloster in Italien und ein Karmeliterkloster in Texas. Er ist der Meinung, dass diese Fälle sowie die unnötigen Apostolischen Visitationen, die Absetzung unbescholtener Bischöfe und die Suspendierung treuer Priester a divinis oder ihre erzwungene Rückkehr in den Laienstand »die Bestätigung eines vorsätzlichen Willens zur Verzerrung und Zerstörung der letzten Überreste des Katholizismus seitens der höchsten Ebenen der Hierarchie sind.«

Erzbischof Viganò sorgte 2018 erstmals für internationale Schlagzeilen, als er Papst Franziskus beschuldigte, das sexuelle Fehlverhalten des damaligen Kardinals Theodore McCarrick zu ignorieren und den Rücktritt des Papstes forderte. Seitdem hat er viele scharfe Erklärungen abgegeben, in denen er den Papst, Elemente des aktuellen Papsttums, die COVID-Schließungen - zu denen vielerorts die Aussetzung der Sakramente gehörte - und die experimentellen COVID-Sticheleien kritisiert.

Presseerklärung von Erzbischof Carlo Maria Viganò zur Gründung von Exsurge Domine:

»Die Kirche befindet sich in einer sehr ernsten Krise, die die der zivilen Regierungen widerspiegelt: Diejenigen, die Machtpositionen innehaben, haben sich als Feinde der Institution, der sie vorstehen, und der Menschen, über die sie ihre Autorität ausüben, erwiesen. Diese subversive Handlung führt dazu, dass diejenigen, die nicht bereit sind, den Verrat zu akzeptieren, zur Zielscheibe der Verfolgung werden: So wie die Ärzte, die sich dafür entschieden haben, Patienten während der Pandemie zu behandeln, ihre Zulassung verloren haben und ihres Gehalts beraubt wurden, so werden die Priester und Ordensleute, die sich der bergoglianischen Revolution nicht anpassen, aus den Kirchen entfernt, aus den Klöstern vertrieben und ohne jegliche Unterstützung zurückgelassen.

Und was am meisten beunruhigt, ist, dass die Verfolgungen der Guten ungestraft zunehmen, während diejenigen, die sie durchführen, sich gleichzeitig gegenüber den Feinden der Kirche versöhnlich und "inklusiv" zeigen: Ketzer, Perverse und Korrupte bleiben in ihren Positionen, ja sie werden in ihrer Sünde und ihrem Laster gefördert und ermutigt, und zwar von denjenigen, denen Christus befohlen hat, die Herde vor räuberischen Wölfen zu schützen. Auf der anderen Seite müssen in der wunderbaren Welt von Santa Marta Klöster und Ordenshäuser verkauft werden, um sie in Resorts oder lukrative "Willkommenszentren" für Einwanderer umzuwandeln. Oder, einfacher gesagt, sie werden verkauft, um die Millionen an Reparationszahlungen zu kompensieren, die die Diözesen an die Opfer ihres korrupten Klerus und das finanzielle Loch, das durch die Entfremdung der Gläubigen entstanden ist, zahlen müssen.

Die vom Vatikan auferlegte Verfolgung - wo Bergoglios Schützlinge ungestraft herrschen - manifestiert sich auch in Disziplinarmaßnahmen, die gegen die Gesetze der Kirche und den eigentlichen Zweck, für den diese Gesetze legitimiert sind, verstoßen: Es gibt zahllose Fälle, in denen Diözesen und Ordensgemeinschaften päpstlichen Kommissaren unterstellt werden, von einschüchternden Inspektionen, gefälschten Apostolischen Visitationen, Abberufungen von Bischöfen, während Priester a divinis suspendiert oder in den Laienstand versetzt werden, deren einziger Fehler darin bestand, nicht vom katholischen Glauben abfallen zu wollen.

Die jüngsten Fälle des Benediktinerklosters von Pienza in Italien und des Karmels von Arlington in Texas, zu denen noch viele weniger bekannte Fälle hinzukommen, sind die Bestätigung eines bewussten Willens zur Entstellung und Zerstörung der letzten Überreste des Katholizismus seitens der höchsten Ebenen der Hierarchie. Zu diesem Zweck wurde unter meiner persönlichen Schirmherrschaft die zivile Vereinigung Exsurge Domine gegründet, deren soziales Ziel es ist:

Klerikern, Ordensleuten und geweihten Laien, die sich in besonderen wirtschaftlichen und logistischen Schwierigkeiten befinden, Hilfe, Unterstützung und materielle Unterstützung zu gewähren; die unveränderte und unbestechliche Tradition des katholischen Glaubens zu verteidigen; die traditionelle Liturgie zu bewahren und zu fördern; das Studium und die theologische und kulturelle Sensibilisierung für das unermessliche religiöse, historische und künstlerische Erbe des Christentums zu fördern; und Gelegenheiten zum Dialog und zur Begegnung zwischen den verschiedenen Vereinigungen, Erfahrungen oder Gruppen, die innerhalb der immerwährenden Tradition der katholischen Kirche tätig sind, zu schaffen.

Exsurge Domine wird sich in eine Stiftung umwandeln können, ist aber schon jetzt auf internationaler Ebene tätig und setzt sich für Ordensleute ein, die wegen ihrer Treue zur Tradition verfolgt werden. Jeder, der diese Ziele teilt, kann sich als Unterstützer einbringen. Es wurde eine Website eingerichtet - www.exsurgedomine.org -, die ich allen ans Herz lege, wo man die laufenden Projekte verfolgen und unterstützen kann.

In diesem Geist wahrer christlicher Brüderlichkeit und erneuerter Einheit im Band des Glaubens, der Hoffnung und der Nächstenliebe können wir unseren verfolgten Brüdern und Schwestern ein erbauliches Beispiel, unseren untreuen Hirten eine Warnung und unseren Kindern Hoffnung geben. Denn nur heilige Priester, Priester, die dem Evangelium treu sind, Priester, die Christus lieben, werden morgen, aber schon heute, das wieder aufbauen, was wir zu lange haben abreißen lassen.

+ Carlo Maria Viganò,

Erzbischof, Apostolischer Nuntius, 1. Juli 2023«