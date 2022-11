Erdogan lässt Syrien und den Irak bombardieren

Der Despot vom Bosporus, seines Zeichens NATO-Partner, bombardiert erneut Dörfer, Städte und Gemeinden in den Nachbarländern Syrien und Irak. Die ach nur zu gerne zwangsentrüsteten anderen NATO-Länder und ihre Mitschleicher halten schön still und den Mund.

Derzeit hagelt es NATO-Bomben auf Dörfer, Städte und Gemeinden sowohl im Syrien wie auch im Irak. Erdogan, der Despot vom Bosporus, führt einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gegen seine Nachbarländer und setzt dafür auch Waffen und Material »made in Germany« ein. Der Aufschrei bei den sich selbst moralisch auf die nächste Ebene empor gehobenen Zwangsentrüstern hierzulande, die bei jeder passenden und vor allem unpassenden Gelegenheit ihre Russen-Hetze und ihren Putin-Hass ausleben, sind bei den Angriffen des Obertürken ganz kleinlaut. Weniger als das: sie geben nicht einmal einen einzigen Pieps von sich. Dabei werden dort in Syrien und dem Irak Zivilisten, vor allem Frauen und Kinder, mit deutschen Waffen getötet.

Weil aber die Türkei ein NATO-Partner sind, sind die Bomben, Raketen und Granaten, die von ihnen über Syrien und dem Irak abgeworfen werden und dort Tod und Zerstörung bringen, aus der Sicht der besonderen Gutmenschen hierzulande offensichtlich entsprechend »gute Bomben«.

Dem Bosporus-Despoten reicht das aber noch nicht. Jetzt bereitet er gerade laut BBC den Einmarsch von Bodentruppen auf das Territorium Syriens und dem Irak vor. Dabei sind seine Schergen schon vor Monaten - ebenfalls völkerrechtswidrig - in Teile Syriens einmarschiert und halten einen Teil des syrischen Staatsgebietes okkupiert. Jetzt will Erdogan zusätzlich auch noch in den Irak einmarschieren. Aber das ist nach dem Verständnis der Altparteien und NATO-Fetischisten in diesem Land offensichtlich ein »guter Einmarsch«. Denn die Türkei ist ja ein NATO-Partner, per se also ein »Guter«.

Fragt man die mit Bomben, Raketen und Granaten überzogenen Menschen in Syrien und dem Irak dürfte das Urteil über Erdogan wohl leicht anders ausfallen.