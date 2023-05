Enthüllung der historischen Auswirkungen der Reformation

In einem scharfsinnigen Kommentar zeigt Alan Fimister die Absurdität der privaten Auslegung, das Aufkommen des Liberalismus und die Gefahren des Modernismus auf.

In einer Zeit, die von intellektueller Anarchie und nihilistischem Hedonismus geplagt ist, ist es unerlässlich, über die Ursachen für den Niedergang der westlichen Zivilisation nachzudenken. Alan Fimisters zum Nachdenken anregender Artikel »The Crowning Deception« (Die krönende Täuschung) hebt die zentrale Rolle hervor, die die Reformation bei der Untergrabung der Grundlagen der westlichen Kultur gespielt hat. Fimister argumentiert, dass die Reformatoren, indem sie die Auslegung der Heiligen Schrift als eine Angelegenheit des privaten Urteils förderten, unbeabsichtigt das Konzept der göttlichen Offenbarung ad absurdum führten und damit eine Kette von Ereignissen in Gang setzten, die zur Erosion traditioneller Werte und zum Aufstieg des Säkularismus führten. Dieser Artikel befasst sich mit den Auswirkungen der Reformation und untersucht die Folgen für die heutige Gesellschaft.

Die Absurdität der privaten Auslegung:

Fimister stellt scharfsinnig in Frage, warum Gott die Menschheit durch inspirierte und unfehlbare heilige Texte belehrt, deren Auslegung aber den willkürlichen Launen des Einzelnen überlassen wird. Er argumentiert, dass eine solche Vorstellung die Bibel überflüssig macht, da sie impliziert, dass jede Auslegung ein besonderes Eingreifen des Heiligen Geistes erfordert. Infolgedessen zersplitterte die protestantische Bewegung in zahlreiche Sekten, die alle für sich in Anspruch nahmen, die wahre Kirche zu sein, aber letztlich nicht in der Lage waren, das Gebot Christi, die Völker konsequent zu lehren, zu erfüllen.

Die Rolle der Unfehlbarkeit:

In Bezug auf die Kritik, dass die Aufrechterhaltung der Unfehlbarkeit der Kirche menschliche Lehren mit dem inspirierten Wort Gottes gleichsetzt, zieht Fimister eine Analogie mit der US-Verfassung. Er vertritt die Ansicht, dass das Gefüge der Vereinigten Staaten als Gemeinwesen zerfallen würde, wenn es jedem Bürger gestattet wäre, die Verfassung unabhängig und ohne Rücksicht auf eine letzte Autorität auszulegen. In ähnlicher Weise ist ein Oberster Gerichtshof notwendig, um den Erhalt der Republik zu gewährleisten. Unfehlbarkeit, sei es in der Justiz oder in der katholischen Hierarchie, dient dazu, den Vorrang des ursprünglichen Sinns vor persönlichen Präferenzen zu sichern.

Das Aufkommen des Liberalismus:

Fimister vertritt die Ansicht, dass die Ablehnung der göttlichen Offenbarung durch die Reformation den Weg für die Aufklärung ebnete, eine Bewegung, die darauf abzielte, religiöse Grundsätze aus der öffentlichen Politik und dem Recht zu eliminieren. Die nachfolgenden Revolutionen in der westlichen Geschichte seien Teil einer umfassenderen Entfesselung des Bösen, die zum Aufstieg des Liberalismus geführt habe. Der Liberalismus, der durch die Vorherrschaft der menschlichen Vernunft und die Leugnung göttlicher Autorität gekennzeichnet ist, leugnet die Existenz einer höheren Macht und macht jeden Einzelnen zum Gesetz für sich selbst.

Die Gefahren des Modernismus:

Da das soziale und politische Klima im Westen dem Evangelium gegenüber immer feindlicher wird, warnt Fimister vor der Versuchung des theologischen Liberalismus oder Modernismus. Der Modernismus versucht, die Christen an die abtrünnige Kultur zu assimilieren, indem er den Glauben als ein religiöses Gefühl neu definiert, das durch unterschiedliche und unvereinbare Traditionen zum Ausdruck kommt. Indem er Rationalität und Gewissheit aufgibt, passt sich der Modernismus der politisch liberalen Ordnung an und nimmt sogar Atheismus und Agnostizismus auf.

Alan Fimisters The Crowning Deception bietet eine kritische Analyse der Auswirkungen der Reformation auf die westliche Zivilisation. Durch die Brille der Geschichte betrachtet, argumentiert Fimister, dass die Betonung der privaten Interpretation durch die protestantische Bewegung das Konzept der göttlichen Offenbarung untergrub und letztlich zum Aufstieg des Säkularismus und zur Erosion traditioneller Werte führte. Während sich die Gesellschaft mit den Folgen dieser philosophischen Veränderungen auseinandersetzt, ist es unerlässlich, die Rolle der Unfehlbarkeit, die Gefahren des Liberalismus und die Anziehungskraft des Modernismus zu berücksichtigen. Wenn wir diese historischen Faktoren verstehen, können wir die Herausforderungen, vor denen die heutige westliche Gesellschaft steht, besser einschätzen und einen Weg zur Wiederherstellung und Erneuerung finden.