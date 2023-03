Der Einzelfallticker ist eine tagesaktuelle interaktive Deutschlandkarte, die Orte zeigt, an denen in letzter Zeit Straftaten durch Ausländer begangen wurden.

Die Zahl derr Straftaten in Deutschland steigt rasant. Überproportional oft sind Ausländer Straftäter, das hat die aktuelle Polizeiliche Kriminalstatistik für das Jahhr 2022 belegt. Dennoch versuchen Altparteienvertreter, vor allem aus dem links-grünen Spektrum in Verbund mit den regierungstreuen Medien die Mär vom Einzelfall weiter zu verbreiten. Nicht zuletzt aus diesem Grund gibt es eine neue App, für die ganz bewusst der Name »Einzelfallticker« gewählt wurde. Der Einzelfallticker ist eine tagesaktuelle interaktive Deutschlandkarte, die Orte zeigt, an denen in letzter Zeit Straftaten durch Ausländer begangen wurden.

Bisher wurden in diesem Jahr über 100 Einzelfälle auf der Karte markiert. Darunter seien mehrere Messerattacken und Raubüberfälle von Hamburg bis München, berichtet Remix News. Geführt wird der Ticker auf den Seiten der Alternative für Deutschland (AfD). AfD-Sprecher Stephan Brandner sagt, die Partei übernehme die Verantwortung dafür, die Entwicklung aufzuzeichnen, während die deutschen Medien die zunehmende Migrantenkriminalität zum Schweigen bringen oder vertuschen.

Die einzelnen Lokalzeitungen berichten über die Messerstecherei oder Gruppenvergewaltigung in ihrem Bereich, aber das Profil des Täters wird ausgeblendet, so dass unklar bleibt, woher der Täter kommt oder ob er schon längst hätte abgeschoben werden müssen, weil er sich illegal im Land aufhält, heißt es Brandner und fährt fort: »Bürger wollen wissen, woher der Täter kommt und welchen sozialen Hintergrund er hat.«

Ausländer sind in der Kriminalität in Deutschland sehr stark überrepräsentiert. Sie machen unter anderem 39 Prozent der Morde, 42 Prozent der Vergewaltigungen und 37,7 Prozent der Gewaltverbrechen aus, obwohl sie nur etwa 12 Prozent der Bevölkerung ausmachen. Entsprechende Statistiken über Einwanderer, die die deutsche Staatsbürgerschaft erworben haben, werden nicht geführt, sodass die realen Zahlen zur Einwanderungskriminalität deutlich höher liegen. Sobald Einwanderer deutsche Pässe erhalten, werden sie in der Kriminalstatistik einfach als »Deutsche« gezählt.