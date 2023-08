Ehemaliger Freimaurer deckt Einfluss der Freimaurerei auf den Glauben auf

Flipo betonte jedoch, dass mit dem Fortschreiten des Einzelnen in den Reihen der Freimaurer eine allmähliche Trivialisierung des Glaubens eintritt.

Die Verflechtung von Freimaurerei und religiösem Glauben hat über Jahrhunderte hinweg Intrigen und Debatten ausgelöst. Vor kurzem hat Christophe Flipo, ein ehemaliger Freimaurer-Meister in Frankreich, in einem Exklusiv-Interview mit dem National Catholic Register seine Einsichten geteilt und die oft missverstandene Beziehung zwischen freimaurerischem Engagement und christlichen Überzeugungen beleuchtet.

Flipo erläuterte die vielfältige Landschaft der Freimaurerei und wies dabei auf einen entscheidenden Unterschied zwischen den verschiedenen Orientierungen hin. Er hob den Kontrast zwischen der in Frankreich weit verbreiteten atheistischen republikanischen Freimaurerei und der spirituelleren angelsächsischen Freimaurerei hervor, die auf einem deistischen Ansatz beruht. Letztere, so erklärte Flipo, strebt nach einer Sinnsuche jenseits der etablierten religiösen Grenzen.

Eine der dringendsten Fragen, die Flipo ansprach, war die nach der Vereinbarkeit von Christentum und Freimaurerei. Zu Beginn erklärte er, dass die ersten freimaurerischen Rituale mit christlichen Konzepten übereinstimmen, insbesondere mit dem Verweis auf einen »Großen Baumeister des Universums«. Flipo betonte jedoch, dass mit dem Fortschreiten des Einzelnen in den Reihen der Freimaurer eine allmähliche Trivialisierung des Glaubens eintritt. Er hob hervor, dass diese Abweichung von den christlichen Grundsätzen letztendlich zu seinem Austritt aus der Freimaurerei geführt hat.

Bei der Erörterung der Auswirkungen der Freimaurerei über ihre Rituale hinaus beleuchtete Flipo ihre Rolle in der Politik. Er erkannte zwar den realen Einfluss der Freimaurerlogen, insbesondere des Grand Orient de France und der Grande Loge de France, an, stellte aber fest, dass ihre tatsächliche Macht weniger weitreichend sein könnte als allgemein angenommen. Er führt diesen Einfluss auf die Vernetzungsmechanismen der Freimaurerei zurück, insbesondere im Zusammenhang mit politischen Diskussionen und Initiativen.

Flipo zeigte sich überzeugt, dass die spirituelle Dimension der Freimaurerei durch die Verfolgung politischer Ziele verwässert wurde. Er zeigte sich besorgt darüber, dass einige Freimaurer-Observatorien von ihrem ursprünglichen Weg abgekommen sind und sich atheistischen Ideologien angeschlossen haben. Er nannte Beispiele, in denen die Freimaurerei mit politischen Strömungen verflochten wurde und sich von ihrer ursprünglichen spirituellen Absicht entfernte.

Flipo erzählte von seinem persönlichen Weg, der ihn von der Freimaurerei wegführte. Er beschrieb den schwierigen Prozess, sein freimaurerisches Engagement mit seinem christlichen Glauben in Einklang zu bringen, ein Übergang, der drei Jahre der Selbstbeobachtung erforderte. Er schilderte, wie er zwei Jahrzehnte freimaurerischer Lehren aus einer christlichen Perspektive überdachte und schließlich seinen Entschluss zum Austritt fasste.

In diesem aufschlussreichen Vortrag vermittelte Christophe Flipo einen facettenreichen Einblick in die Überschneidung von Freimaurerei und christlichem Glauben. Von den Nuancen freimaurerischer Orientierungen bis hin zu den komplexen Beziehungen zwischen Freimaurerei und Christentum erhellen seine Einsichten ein Thema, das oft in Geheimnisse gehüllt ist. Flipos Weg von einem »Worshipful Master« zu einem hingebungsvollen Katholiken ist eine ergreifende Erinnerung an den tiefgreifenden Einfluss, den der Glaube und die persönliche Überzeugung auf die eigenen Lebensentscheidungen ausüben können.