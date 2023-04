Ehefrau von Scholz tritt als Kultusministerin Brandenburgs zurück

Weil sie 200 Lehrerstellen in Schulsozialarbeiter-Stellen umwandeln wollte hagelte es Kritik. Nun tritt sie wegen fehlenden Rückhalts in der eigenen Partei und Koalition zurück.

Die Ehefrau von Bundeskanzler Olaf, Britta Ernst (SPD), hatte stets Wert darauf gelegt, unabhängig von ihrem Mann eine eigene politische Karriere zu verfolgen. In Brandenburg war sie schließlich Kultusministerin geworden. Doch offenbar nur mit mäßigem Erfolg.

Zuletzt war sie in die Kritik geraten, weil sie Lehrerstellen in Stellen für Sozial- und Verwaltungsmitarbeiter umwandeln wollte. Das kam wohl sowohl in der eigenen Partei als auch bei den Koalitionspartnern nicht so gut an. Nun tritt sie zurück [siehe Berichte »Welt«, »T-Online«]. Doch es gab auch Kritik von Lehrerverbänden, Eltern und Schulen.