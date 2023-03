»Ich werde den katastrophalen Krieg zwischen Russland und der Ukraine beenden, bevor ich das Oval Office betrete«

Donald Trump: »Biden führt uns in den Untergang«

Der frühere US-Präsident Donald Trump warnt davor, dass ein dritter Weltkrieg bevorsteht, und warnt vor den Folgen, falls er ausbricht. In einer längeren Rede in den USA sprach er Klartext und zählte die Biden-Administration schwer an.

Foto: The White House

Veröffentlicht: 06.03.2023 - 09:41 Uhr

von Redaktion (mk)

In einer knapp zweistündigen Rede auf der konservativen CPAC-Konferenz wirft Trump dem jetzigen Präsidenten Joe Biden vor, den Krieg in der Ukraine angeheizt und die Vereinigten Staaten geradewegs in den Abgrund geführt zu haben (Video hier). Trump fordert den Kongress auf, die Finanzierung des ständigen Krieges auf der ganzen Welt einzustellen, und er sagt, dass die Republikanische Partei früher von »Globalisten und Fanatikern der offenen Grenzen« geführt wurde, was sich seiner Meinung nach geändert hat und zu denen er nicht zurückkehren möchte. »Hohe Priorität hat die Beendigung der Finanzierung kostspieliger und endloser Kriege. Wir können nicht weiterhin Hunderte Milliarden Dollar ausgeben, um Menschen zu schützen, die uns nicht einmal mögen«, sagte Trump. Er verspricht, den Frieden in der Ukraine schnell zu lösen, wenn er die Wahl gewinnt. »Ich werde den katastrophalen Krieg zwischen Russland und der Ukraine beenden, bevor ich das Oval Office betrete«, sagt er. Anders als viele Kriegstreiber und Kriegshetzer in zahlreichen westlichen Regierungen, vor allem aber anders als viele andere US-Präsidenten, steht Trump Kriegseinsätzen sehr skeptisch und distanziert gegenüber. Ein Krieg ist für Trump eben nicht die Fortssetzung von Politik mit anderen Mitteln, sondern eine sinnfreie Verschwendung von Menschen, Material und sonstigen Ressourcen.