Dokumentarfilm deckt tödliche Folgen der Krankenhaus-Corona-Protokolle auf

Patty Myers, die ihren Mann auf tragische Weise durch ein Corona-Protokoll eines Krankenhauses verloren hat, hat ihre Trauer in einem eindrucksvollen Dokumentarfilm mit dem Titel Making A Killing verarbeitet.

Patty Myers, die ihren Mann auf tragische Weise durch ein Corona-Protokoll eines Krankenhauses verloren hat, hat ihre Trauer in einem eindrucksvollen Dokumentarfilm mit dem Titel Making A Killing verarbeitet. Der Film beleuchtet das Protokoll, das ihrer Meinung nach nicht nur das Leben ihres Mannes, sondern auch das zahlreicher Amerikaner kostete. Pattys Reise, die von dem Wunsch nach Gerechtigkeit angetrieben wird, deckt den alarmierenden Einfluss von Bundesgeldern auf, die diese Protokolle steuern.

Über ihre Entscheidung, den Dokumentarfilm zu drehen, sagte Patty: »Als ich anfing, diesen Film zu drehen, wusste ich nicht, dass die Protokolle von Bundesgeldern gesteuert werden. Jetzt weiß ich es.« Der Zustrom von Bundesgeldern in die Krankenhäuser führte zu noch nie dagewesenen Gewinnen und warf Fragen zu den geförderten Behandlungsmöglichkeiten auf. Ein kürzlich veröffentlichter Bericht von Open The Books zeigt, dass die 20 größten gemeinnützigen Krankenhäuser in Amerika zwischen 2018 und 2021 über 23 Milliarden Dollar an Bundesgeldern erhalten haben. Darüber hinaus verzeichneten diese Krankenhäuser im selben Zeitraum einen deutlichen Anstieg ihres Nettovermögens. Patty wies auf die exorbitanten Gehälter von Spitzenmanagern hin, die durch Steuergelder ermöglicht wurden.

Patty entdeckte jedoch auch die Schattenseite dieses finanziellen Glücks. Krankenhäuser erhielten Anreize, bestimmte medizinische Behandlungen für Corona anzubieten, selbst wenn sie sich als tödlich erwiesen. Einweisungen mit einer Corona-Diagnose bedeuteten höhere Erstattungen, während Behandlungen wie Remdesivir und mechanische Beatmung zusätzliche finanzielle Boni auslösten. Patty erzählte schmerzhaft von der Behandlung ihres Mannes, bei der ihm über 500.000 Dollar in Rechnung gestellt wurden, ihm aber selbst grundlegende Dinge wie Wasser vorenthalten wurden. Der Zustand ihres Mannes verschlechterte sich, er durchlief verschiedene Phasen des Protokolls, war von seiner Familie isoliert und wurde unzureichend betreut.

Pattys Erfolg bestand darin, dass sie sich dafür einsetzte, dass ihr Mann Ivermectin erhielt, eine Behandlung, die seinen Zustand vorübergehend verbesserte. Das Personal stellte die Verabreichung von Ivermectin jedoch abrupt mit der Begründung ein, es sei nicht von der FDA zugelassen. Traurigerweise verstarb Tony Myers am 9. September 2021 nach fast vier Wochen im Krankenhaus.

In der Dokumentation wird auch die Geschichte von Dayna Stevens erzählt, deren Mutter unter dem Krankenhausprotokoll ein brutales Schicksal erlitt. Obwohl ihre Mutter Remdesivir und Beatmung ablehnte, hielt das medizinische Personal ihre regelmäßigen Medikamente zurück und verabreichte ihr ohne ihr Wissen Remdesivir. Dayna beschrieb die Geringschätzung und Misshandlung ihrer Mutter, die eine Normalisierung der Grausamkeit im medizinischen System offenbart. Sie wurde Zeugin des tragischen Verlusts ihrer Großmutter, der das medizinische Personal den Sauerstoff entzogen und sie zu Tode sediert hatte.

Anhand der Stimmen von Patty und Dayna zeigt der Dokumentarfilm die verwirrende Aushöhlung der Patientenrechte und die Abwertung des Lebens in Krankenhäusern. Die genaue Zahl der durch diese Protokolle verlorenen Leben bleibt unbekannt, aber die Schätzungen reichen von Hunderttausenden bis zu über einer Million. Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens wie Senator Ron Johnson prangern den starren, von oben verordneten Ansatz an, der zu dieser Katastrophe geführt hat, und betonen den Verlust der Patientenfreiheit, berichtet das Brownstone Institute.

Die Mainstream-Medien haben die Geschichten der Hinterbliebenen weitgehend zum Schweigen gebracht und die verheerenden Folgen der Krankenhausprotokolle ignoriert. Das Blatt könnte sich jedoch wenden, da diese Stimmen rechtliche Möglichkeiten finden, um Gerechtigkeit zu erlangen. Familien in Kalifornien haben Klagen wegen widerrechtlicher Tötung gegen Krankenhäuser eingereicht, die sie beschuldigen, tödliche Protokolle anzuwenden. Auch die Familie von Grace Schara, einer jungen Frau mit Down-Syndrom, die auf tragische Weise unter ähnlichen Umständen ums Leben kam, strebt rechtliche Schritte an.

Patty Myers bleibt entschlossen in ihrer Mission und arbeitet bereits an der Fortsetzung von Making A Killing". Krankenschwestern, die sich an sie gewandt haben und verzweifelt ihre eigenen Geschichten und Erfahrungen mit dem Schweigen teilen wollen, inspirieren sie zu weiteren Anstrengungen. Pattys Entschlossenheit treibt sie dazu an, die Geldspur hinter den Krankenhausprotokollen zu verfolgen und tiefer in das Innenleben dieser Krise einzudringen.

[Der Link zur Dokumentation hier.]