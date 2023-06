Dokument aus Habecks Ministerium: Strom bleibt wohl 20 Jahre lang teuer

Kommentare zum Artikel

Bimmel 20.06.2023 - 14:42 Dieses verlogene Politikerpack pinkelt sich gegenseitig an die Beine. Aber so sind sie halt, wenn es um die Mehrheit der Stimmen geht, (und diese Stimmen der Wähler sind in der Mehrheit genauso verlogen wie die Politiker und deren Parteien, haben Null Peilung) CSU Politiker sind doch genau so grün (Söder begrüßte noch die Klimawende und huldigte die Grünen insbesondere Habeck).

werner S. 20.06.2023 - 14:34 Jetzt weiß endlich jeder was mit Demokratie gemeint ist. Schwindel und Betrug am Volk.

Frost 20.06.2023 - 13:32 Wenn diese Ekelpakete nicht bald verschwinden, wird die Selbstmordrate in der Bevölkerung steigen. Die sind ja zum Auskotzen diese Typen. Ich glaube nicht, dass die jemals ins Koma fallen können-,womit auch. Hat man je,solches Idiotentum gesehen ! Die bekommen auch noch Geld für ihren Mist.

Lutz 20.06.2023 - 13:30 "...dass wegen der Energiewende nicht mit einer Absenkung der Strom- bzw. Energiepreise in den nächsten 20 Jahren zu rechnen ist."



Tausend Dank, werter Kuhscheiße-Stapler für diese Information. Bleib gelassen, die Stunde der Abrechnung mit eurem Saustall naht!!!



Weg mit dem Dilettanten-Stadl in Kalkutta an der Spree und her mit einer bürgerlichen Regierung. Als Wirtschafts- oder Finanzminister könnte ich mir Thilo Sarrazin vorstellen!!!

Aufbruch 20.06.2023 - 12:49 Dass dieser Mann immer noch auf seinem Ministerposten sitzt, verdankt er der Dummheit und Schlafmützigkeit der Deutschen. Der Mann gehört mit Schimpf und Schande aus seinem Amt gejagt. Und mit ihm, die gesamte Ampel, Wo gibt es das sonst noch, dass eine Regierung, nebst dem Parteienkartell, das sie unterstützt, die ganz bewusst gegen das eigene Volk agiert, immer noch einen Zuspruch von 80% hat? Mit diesem Volk kann doch etwas nicht stimmen. In der Tat ist diesem Volk durch die andauernden Gehirnwäschen durch das Polit/Medien-Kartell jedes objektive Wahrnehmungsvermögen abhanden gekommen. Man hat sich ein Volk von Polit-Zombies geschaffen, das sich alles gefallen lässt. Diese Menschen müssen wachgerüttelt werden. Und das bald,

seinem

asisi1 20.06.2023 - 12:46 Aber Eins ist tausendbrozetig sicher! Die leistungslosen Einkommen dieser Volksverräter werden steigen!

Sie werden nicht nach Leistung und Nutzen für die Deutschen bezahlt, sondern für die Schäden welche sie hier erbringen!

Haben sie soviel Schaden angerichtet, wie der Erzgauner Fischer, dann gibt es im Gangster Land USA eine Villa!

Sigmund Westerwick 20.06.2023 - 12:43 Habecks Märchenstunde



Es gibt ein physikalisches Gesetzt dann nur etwa 50 % des Stromes aus WInd und Solar hergestellt werden können, dann ist dann zwar auch nicht wirtschaftlich aber 'es geht irgendwie'.



Will man mehr produzieren muss überdurchschnittlich viel Leistung installiert werden, die dann wiederum zu Schleuderpreisen ins AUsland entsorgt werden oder verschenkt werden muss, es sind dann die Stromspitzen bei übermäßig viel Wind- oder Solarstrom, die das Netzt destabilisieren.



Natürlich kann man dann wiederum runterrregeln, das hiesse aber die Gesamtwirtschaftlichkeit der Anlage sinkt.

Hier sitzt man in der Falle: Entweder hat man Anlagen, die nicht optimal ausgenutzt werden können ( Aus SIcht der Betreiber ), oder man hat Stromspitzen, die dann ins Ausland verkauft werden müssen, oder man macht einen Verbund aus Kernkraft und Wind / Solarstrom ( das ist aber politisch nicht gewollt ).



Was immer die Politik machen würde wäre also teuer, über 50 % Alternativstrom wirds nicht gehen.

Auch jetzt ist das alles nicht wirtschaftlich, der deutsche Strom ist der teuerste der Welt und die Grünen werden und können nichts tun, um die Preise zu senken.



Das ist Politik und Wirtschaft, und alles andere ist politisches Wunschdenken , Robbies Märchen von der Energiewende eben.

Nur Wunschdenken mach eben nichts billiger, im internationalen Wettbewerb sowieso nicht.