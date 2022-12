Die Tafeln betreuten 2022 über zwei Millionen Menschen

Im zu Ende gehenden Jahr versorgten die Tafeln über zwei Millionen Menschen. Das sind 50 Prozent mehr als noch im Jahr zuvor. Nichts macht das Versagen der Berliner (H)Ampelmänner deutlicher als diese Zahl.

Das Berliner »Triumvirat des Versagens«, bestehend aus Scholz, Habeck und Lindner, schmeißt mit dem Steuergeld nur so um sich, gibt es aber nicht für die Menschen im Land und deren Bedürfnisse aus. Waffen sollen gekauft werden, Rüstungs- und Kriegsgüter für die Bundeswehr, alles für viel Geld. Ins Ausland verschenken die drei politischen Nichtskönner das Geld mit beiden Händen oder werfen es für sinnfreie Projekte zum Fenster hinaus. Nicht zu vergessen, Selenskijs Rektum wird mit deutschen Steuergeldern ebenfalls ordentlich ausgepolstert. Damit seine Frau auch weiterhin kleine Shopping-Touren in London, Paris oder Barcelona machen kann.

Für die Bürger im Land, vor allem die Armen und Ärmsten, die Schwachen und Schwächsten, bleibt da dann einfach nichts mehr übrig. Das Geld ist nicht weg, es haben halt nur andere (Robert H., Finanzfachmann).Vor allem die deutschen Rentner, Oma Else und Großonkel Heinrich, dürfen dann zusehen, wo sie bleiben und wie sie mit den paar Kröten, die ihm die Steuerpolitik der Berliner (H)Ampelmänner gerade so noch lässt, über die Runden kommen.

Für viele von ihnen sind die örtlichen Tafeln nicht nur ein Hoffnungsschimmer, sondern manchmal auch die letzte Rettung. Über zwei Millionen Menschen haben die Tafeln im jetzt zu Ende gehenden Jahr mit Lebensmitteln und Dingen des täglichen Bedarfs versorgt. Einige örtliche Tafeln schlossen sich der Propaganda gegen Ungeimpfte an und verteilten die Güter vorübergehend nur an Nadel-Befürworter. Allerdings hat sich diese menschenunwürdige Haltung in den Reihen der Tafeln nicht durchgesetzt und die Chemie-Brühen-Propagandisten ruderten letztlich zurück.

Ohne die Arbeit der Tafeln würden die armen und ärmsten Menschen im Land noch mehr darben und leiden. Deswegen ist es an der Zeit, den ehrenamtlichen Helfern bei den Tafeln einmal »Danke« zu sagen. Denen, die sich gegen die Hetze und Ausgrenzung der Ungeimpften aufgelehnt und für die Wahrung der Rechte aller Menschen eingesetzt haben, gilt ein ganz beesonders inniger Dank.

Es ist gut, dass es in diesem Land die Tafeln gibt; es ist traurig, dass es in diesem Land die Tafeln geben muss.