»Sachsen ist Maschinenland. Im Maschinenbau gibt es im Freistaat rund 1.000 Unternehmen mit 45.000 Mitarbeitern. Bereits in der Vergangenheit litt diese Branche enorm unter den Russland-Sanktionen. Ein mittelständisches Unternehmen aus Chemnitz verlor z.B. nach eigenen Angaben 15 Millionen Euro. Dem Unternehmen wurde nach bereits getätigten Investitionen verboten, speziell für den russischen Markt Maschinen herzustellen.

Das zeigt: Die Sanktionen treffen die russische Regierung in keiner Weise. Sie richten ausschließlich bei uns in Deutschland und Sachsen einen riesigen Schaden an.