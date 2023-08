Die Politik der Angst und die Krise der Motivation

Ob es sich nun um alarmierende Vorhersagen über katastrophale Pandemien oder um Warnungen vor drohenden Umweltkatastrophen handelt, die Angst ist zu einem mächtigen Instrument der öffentlichen Meinungsbildung und der politischen Agenda geworden. Dieses Phänomen, das als »Politik der Angst« bekannt ist, hat erhebliche Auswirkungen auf die Gesellschaft,

In unserer heutigen Welt hat die allgegenwärtige Panikmache ein noch nie dagewesenes Ausmaß erreicht. Ob es sich nun um alarmierende Vorhersagen über katastrophale Pandemien oder um Warnungen vor drohenden Umweltkatastrophen handelt, die Angst ist zu einem mächtigen Instrument der öffentlichen Meinungsbildung und der politischen Agenda geworden. Dieses Phänomen, das als »Politik der Angst« bekannt ist, hat erhebliche Auswirkungen auf die Gesellschaft, die Motivation und den öffentlichen Diskurs. In einem Artikel von Frank Furedi, ordnet dieser diese Angstschürerei ihren Ursachen zu, besonders deren Motivation.

In jüngster Zeit ist die Angst in der Politik zur Waffe geworden. Der Vorwurf, eine Politik der Angst zu betreiben, wird häufig zwischen gegnerischen Parteien geäußert und offenbart die tief verwurzelte Überzeugung, dass Angst ein wirksames Mittel zur Beeinflussung der öffentlichen Meinung ist. Nehmen wir das Beispiel von Präsident Donald Trump, dessen Amtszeit durch den strategischen Einsatz von Angst gekennzeichnet war, um seine Basis anzusprechen. Interessanterweise spiegeln die Anprangerungen seiner Taktik jedoch häufig seine eigene alarmistische Rhetorik wider, was zu einem zyklischen Muster angstbasierter Kommunikation führt.

Dieser Trend ist nicht auf ein Ende des politischen Spektrums beschränkt. Selbst fortschrittliche Bewegungen haben sich die Angst als Motivationsinstrument zu eigen gemacht. Das Aufkommen populistischer und technokratischer Ansätze in ganz Europa hat gezeigt, dass angstbasierte Strategien die traditionellen ideologischen Grenzen überschreiten können. Angst, so scheint es, wird von allen Seiten als Mobilisierungsmittel eingesetzt, wodurch die Grenzen zwischen den Parteien verschwimmen und wir die Echtheit ihrer Anliegen in Frage stellen müssen.

Die Zunahme der angstbasierten Politik wirft die Frage auf: Warum ist die Angst zu einer so dominanten Kraft im öffentlichen Diskurs geworden? Eine Antwort liegt in der tief verwurzelten kulturellen Stimmung der Unsicherheit und Angst, die unsere Gesellschaft durchdringt. Die Angst hat sich von einer auf spezifische Bedrohungen konzentrierten Stimmung zu einem diffusen und verallgemeinerten Gefühl gewandelt, das nach Gründen für seine eigene Existenz zu suchen scheint. Dieses Phänomen, das als Autonomisierung der Angst bekannt ist, hat zu einer Kultur geführt, in der die Angst ihr eigenes Objekt ist und sich als frei schwebende Angst ohne klaren Grund oder Richtung manifestiert.

Die Verflechtung von Angst und Motivation ist komplex. Es stimmt zwar, dass Angst zu Handlungen motivieren kann, aber oft führt sie eher zu einem Gefühl der Ohnmacht als zur Ermächtigung. Der Satz »Ich habe Angst« bezieht sich selten auf ein bestimmtes Anliegen, sondern beschreibt vielmehr ein allgegenwärtiges Gefühl der Unsicherheit. Dies unterstreicht die paradoxe Natur der Politik der Angst - sie kann sowohl zum Handeln anregen als auch zu einer Motivationskrise beitragen. Der zügellose Gebrauch angstbasierter Rhetorik hat zu einer Öffentlichkeit geführt, die gleichzeitig desensibilisiert und von alarmistischen Botschaften überwältigt ist, was dazu führt, dass sie sich von echter Motivation abwendet.

Die Politik der Angst hat ihre Wurzeln in einem Mangel an Vertrauen - nicht nur in die Politiker, sondern auch in die Entscheidungsfähigkeit der Wählerschaft. Dieses gegenseitige Misstrauen hat einen sich selbst verstärkenden Kreislauf geschaffen. Die politische Klasse, die von ihrer Fähigkeit, rationale Argumente zu liefern, enttäuscht ist, greift auf die Angst zurück, um sich die Unterstützung der Öffentlichkeit zu sichern. Im Gegenzug reagiert die Öffentlichkeit, desillusioniert von politischem Spin und technokratischem Diskurs, eher auf Angstappelle als auf eine vernünftige Debatte.

Dieses Misstrauen reicht bis hin zu einem Mangel an Vertrauen in die Fähigkeit der Menschen, fundierte Entscheidungen zu treffen. Die vorherrschende Meinung ist, dass Angst eher zum Handeln anregt als Hoffnung oder vernünftige Argumente. Diese Sichtweise schmälert das Potenzial für positive, zukunftsorientierte politische Visionen und stärkt die Vorherrschaft der angstbasierten Politik weiter. Der spaltende Charakter der konkurrierenden Panikmache wird deutlich, wobei sich die Debatten darauf konzentrieren, welche Angst die größte Bedrohung darstellt, anstatt sich auf Lösungen oder Fortschritte zu konzentrieren.

Die Verbreitung der Politik der Angst stellt eine erhebliche Herausforderung für die Vitalität des öffentlichen Diskurses und die Motivation des Einzelnen dar. Die Verwandlung der Angst in eine kulturelle Perspektive, die jeden Aspekt des Lebens durchdringt, hat zu einer Motivationskrise beigetragen - einem Gefühl der Ohnmacht und Desensibilisierung. Die Beziehung zwischen Angst und Motivation ist komplex, und die Bewaffnung der Angst in der Politik spiegelt eine tiefere Erosion des Vertrauens in das öffentliche Leben wider.

Um sich in dieser Landschaft zurechtzufinden, ist ein nuanciertes Verständnis der Auswirkungen von Angst auf die Motivation unerlässlich. Die Bewältigung der Motivationskrise erfordert eine Neubewertung der Rolle der Angst im öffentlichen Diskurs, das Erkennen ihrer Grenzen und die Wiederherstellung des Vertrauens in eine rationale Debatte und positive Zukunftsvisionen. Nur durch einen ausgewogenen Ansatz können wir den Kreislauf der angstbasierten Politik durchbrechen und echte Motivation in der Gesellschaft wiederbeleben.