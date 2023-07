Die Menschen glauben nicht mehr die Mär vom »grünen Wirtschaftswunder«

Die Bürger seien von den bisherigen Parteien und ihrer Politik enttäuscht, weil »die erlebte Wirklichkeit der Menschen nicht mit der von der Politik erzählten Wirklichkeit übereinstimmt«.

[Siehe hierzu betreffenden Ausschnitt auf Instagram HIER und komplette Sendung auf YouTube HIER]

Die Chef-Redakteurin der »Welt am Sonntag«, Dagmar Rosenfeld, hat völlig recht, wenn sie in der ZDF-Talk-Sendung von Maybritt Illner konstatiert, dass die Menschen den Glauben an der Idee eines »grünen Wirtschaftswunders« verloren haben.

Die Bürger seien von den bisherigen Parteien und ihrer Politik enttäuscht, weil »die erlebte Wirklichkeit der Menschen nicht mit der von der Politik erzählten Wirklichkeit übereinstimmt«.

Es gebe einen großen Vertrauensverlust der Bürger in die Politik. Wenn der Bundeskanzler Hoffnungen auf ein grünes Wirtschaftswunder mache, in einer Zeit, in der die Bürger unter der Inflation und hohen Energiepreisen leiden und ein Teil der mittelständischen Unternehmen plant, ins Ausland zu gehen, dann können die Menschen der Politik nicht mehr folgen.

Die Bürger sehen, wie die Ampel-Koalition durch ihre Streitereien ihre Handlungsunfähigkeit öffentlich zeigt, und hören einen Kanzler, der behauptet, dass das Vertrauen groß sei. Diese Widersprüche fallen den Menschen auf.