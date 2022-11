Die »Letzte Generation« - geschützt von Altparteien, finanziert von dubiosen Spendern

Die Mitglieder der »letzten (De-)Generation« gehen sich hierzulande gerne selbst auf den Leim und ihren Mitmenschen damit ziemlich auf den Nerv. Sie gefährden mit ihrem gestörten Verhalten Menschenleben, wie sich jüngst gezeigt hat. Das Altparteienspektrum schützt sie, finanziert werden sie von dubiosen Geldgebern.

In Berlin gehören die Selbstklebenden in der Zwischenzeit fast schon im gleichen Maße zum Straßenbild wie die zahlreichen Hundehaufen. Beide wirken irgendwie störend, aber im Grunde genommen nimmt der Berliner sie im Allgemeinen hin. Wäre da nicht die Tatsache, dass das Selbstankleben auf der Straße eine Straftat darstellt und durch solche Aktionen Menschenleben gefährdet werden - oder sogar Menschen ihr Leben verlieren. Dann ist nämlich ziemlich schnell Ende mit Spaß. Normalerweise jedenfalls; aber nicht im Ampel-Deutschland und schon gleich gar nicht bei der öko-sozialistischen Berliner Landesregierung.

Dass man mit den Selbstklebenden auch ganz anders umgehen kann, zeigen die Nachbarländer. Bei den Holländern gibt es direkt einen zweimonatigen Aufenthalt auf Staatskosten für den Gewinner des jüngsten Bilder-Beschädigungs-Wettbewerb. In Belgien wollte man noch nicht so tief in die Tasche greifen: dort gab es lediglich einen Monat freie Kost und Logis für ein identisches Vergehen.

Die Justiz in Deutschland aber hat die Hose voll und scheut sich, die bestehenden Rechtssvorschriften anzuwenden. Man weiß nur zu genau, dass ein konsequentes Vorgehen gegen die Selbstklebenden für das eigenen berufliche Fortkommen kontraproduktiv ist. Schließlich stehen die ja unter dem Schutz der Altparteienvertreter und die schauen ganz genau hin, welcher Anwalt, welcher Jurist, welcher Staatsanwalt und welcher Richter linienkonform entscheiden und nicht etwa getreu den Buchstaben des Gesetzes. Wer nicht auf Linie ist, verliert dann ganz schnell seinen Job. So ist das nun einmal in »Ampel-Land.«