Die Heuchelei des Lauterbach: Er warnt davor, dass die AfD die SPD verbieten könnte

22.06.2023 - 11:35

Das ein Mensch als notorischer Lügner, der Milliarden

in den Sand gesetzt hat, in diesem Land, Minister werden

und vor allen Dingen auch bleiben kann, gibt Zeugnis,

von dem moralischen Zustand dieses Landes.

Ähnliches gilt, für andere Regierungsmitglieder, der US

Satrapenregierung, in Deutschland.