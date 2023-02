Die gesamte Transgender-Industrie basiert auf zwei fehlerhaften Studien

Zwei Studien, die die Grundlage für die Transgender-Industrie in den USA bilden, hätten von der Fachwelt niemals akzeptiert werden dürfen.

Zwei holländische Studien, die den großen Erfolg von »geschlechtsbestätigenden« medizinischen Eingriffen bei Jugendlichen anpreisen, wurden von Experten der Society for Evidence-Based Gender Medicine (Gesellschaft für evidenzbasierte Geschlechtsmedizin) als schlechte Forschung eingestuft. Dies berichtet Ashley Bateman auf dem Federalist.

In dem Bericht »The Myth of ‘Reliable Research’ in Pediatric Gender Medicine«, der Anfang dieses Monats veröffentlicht wurde, beschreiben die Forscher, wie die Studien aus den Jahren 2011 und 2014, die die Grundlage der Transgender-Industrie in den USA bildeten, niemals von der Fachwelt hätten akzeptiert werden dürfen, da sie »inakzeptabel« hinter modernen Forschungsstandards zurückblieben. Die Studien führten zu einer weltweiten Bewegung der fälschlicherweise als »geschlechtsbestätigende Pflege« bezeichneten Behandlung, die zu Hormonexperimenten an Jugendlichen und in einigen Fällen zu irreversiblen Verstümmelungen führte.

Dem Bericht zufolge wiesen die niederländischen Studien mehrere gravierende Mängel auf. Die Studienautoren erfassten nur die Fälle mit den besten Ergebnissen, folgerten ohne Beweise, dass die Geschlechtsdysphorie allein durch Pubertätsblocker und geschlechtsübergreifende Hormone verschwand, und versäumten es, die Risiken der Eingriffe angemessen zu untersuchen, was katastrophale Auswirkungen hatte.

Das American College of Pediatrics reagierte auf den Bericht in einer Pressemitteilung am 25. Januar und forderte die Organisationen auf, »die derzeitigen Protokolle für geschlechtsdysphorische Kinder zu überdenken.«

»Die gesamte pädiatrische Transgender-Industrie basiert auf diesen beiden niederländischen Studien«, sagte Michelle Cretella, ehemalige Geschäftsführerin von ACPeds und Sprecherin des Beirats von Advocates Protecting Children. »Dieser frei zugängliche Bericht ist von entscheidender Bedeutung, weil er die betrügerische Grundlage der pädiatrischen Transgender-Medizin in den Vereinigten Staaten aufdeckt.«

Die holländischen Studien waren so grundlegend für die US-Bewegung, dass die erste pädiatrische Gender-Klinik in den Vereinigten Staaten von Dr. Norman Spack eröffnet wurde, einem pädiatrischen Endokrinologen, der von der Notwendigkeit »geschlechtsbestätigender« Interventionen überzeugt war, nachdem er die holländischen Ärzte besucht hatte, die diese Studien veröffentlicht hatten, so Cretella.

Der Bericht, in dem diese Studien kritisiert werden, wurde im Journal of Sex and Marital Therapy veröffentlicht, und die Autoren E. Abbruzzese, Stephen B. Levine und Julia W. Mason verfügen über jahrelange Erfahrung bei der Untersuchung der so genannten Geschlechtsidentität. Levine ist seit 1974 als Psychiater in diesem Bereich tätig.

Obwohl die niederländischen Studien eine verzerrte Auswahl und zahlreiche unkontrollierte Variablen aufwiesen, wurden sie in den USA breit angewendet. Die holländische Studie hatte ursprünglich 196 Teilnehmer und nahm nur 70 in das Protokoll auf. Nur 55 schlossen das Protokoll dann ab. Die Studie war nicht nur selektiv, sondern auch unkontrolliert.

»In weiser Voraussicht haben die Niederländer diese Kinder und ihre Familien während dieses Protokolls weiter psychotherapeutisch betreut«, so Levine. »Sind die positiven Ergebnisse, die sie gefunden haben, auf die Psychotherapie zurückzuführen, auf eine Verbesserung, wenn sie älter werden, oder auf eine unterstützende Behandlung? Dies ist eine unkontrollierte Studie. Sie können keine Schlussfolgerungen darüber ziehen, was was verursacht hat. Aber die Welt nahm dies als wissenschaftlichen Beweis.«

In den USA begannen Jugendliche mit schnell einsetzender Geschlechtsdysphorie, die nicht einmal die Ausgangskriterien der niederländischen Studie erfüllten, in Kinderkliniken behandelt zu werden, wobei die Ärzte die Studien als Rechtfertigung nutzten.

Im Vereinigten Königreich, in Schweden und Finnland haben Kulturen, die schon früh Transgender-Eingriffe bei Jugendlichen befürwortet haben, ihren Kurs geändert. Frankreich hat in diesen Fällen zu größerer Vorsicht gemahnt. In den Vereinigten Staaten hat Gouverneur Ron DeSantis, R-Fla., seine Verwaltung in der medizinischen Ethik verwurzelt und die besten wissenschaftlichen Erkenntnisse genutzt, um eine kinderfreundliche Behandlung von Geschlechtsverwirrung mit Psychotherapie einzuführen.