Die NATO könne nach dem US-Anschlag auf die NordStream Pipeline kaum weiter bestehen, sagte US-Moderator Tucker Carlson bei einem Gespräch in Budapest. Die Deutschen wollten das »einfach totschweigen« aber »irgendwann werden sie aufwachen.«

Die NATO werde »ganz offensichtlich“ kollabieren, so Carlson am 26.8. auf dem Podium mit Gastgeber Balász Orbán vom MCC Collegium. »Das geht doch nicht, dass das wichtigste NATO-Land, die USA, die deutsche Energieversorgung sabotieren. Die Biden-Regierung hat immerhin NordStream in die Luft gesprengt«, so Carlson.

»Die Deutschen sind so voller Selbsthass, dass sie das einfach totschweigen. Die senken einfach die Köpfe und tun so, als wenn nichts gewesen wäre.«

Die NordStream-Sprengung war nicht nur der »größte Akt der Industriesabotage der Weltgeschichte«, so Carlson, sondern auch »der größte menschengemachte CO2-Ausstoß der Weltgeschichte. Wenn man der Klimasekte angehört, dann ist das doch der leibhaftige Teufel, dachte ich.«

Drittens sei es »ein Anschlag auf Deutschland, dem größten und wichtigsten Land Europas, den letzten Verbündeten der USA, und wir haben gerade unseren wichtigsten Verbündeten angegriffen. Die NATO kann das nicht überleben. Irgendwann wird den Deutschen ein Licht aufgehen, wenn sie aufwachen und sagen, 'Moment mal, wir hatten mal eine Chemieindustrie. Ihr habt gerade unsere Wirtschaft zerstört.' Ich sehe einfach nicht, wie die NATO da fortbestehen soll.«