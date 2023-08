DFB-Bindenkickerinnen sind »raus«

Kommentare zum Artikel

maasmaennchen 04.08.2023 - 14:05 Sinnbildlich für dieses Land. Wir werden wegen diesen Bindenfreaks und unserer kranken Politik Weltweit verachtet und ausgelacht. Gibt es den keine normalen Menschen mehr die diesen kaputten Assis die Stirn bieten. Bin gespannt wann der erst Mann in Frauenkleidern in der Startelf steht.

hw 04.08.2023 - 14:04 Die Herren der deutschen Fußballnationalmannschaft haben es in Katar vorgemacht: Wer nicht für Deutschland spielt, keinen Stolz in sich hat Deutschland sportlich mit 100% Einsatz zu vertreten, der sollte lieber zuhause bleiben und/oder mit der Regenbogenbinde für das Gender-Ga-Ga-Land spielen!

Das grüne Land der blühenden Ideologien.

Das Land der unidentitären multikulti-FußballspielerInnen.

Das Land der Vorrunden-Aus-Experten.

Mittlerweile sind "unsere" FußballerInnen genauso schlecht wie die Grünen/Ampel-Regierung.



Gut, das wir noch Sportler mit Herz und Verstand haben. Vorallem noch Sportler die alles für Deutschland geben/gaben.

Stichwort: Eishockey...



Eigentlich sollten die Sportler das Geld der Fußballer verdienen, die auch für Deutschland spielen.























Gut das es

Croata 04.08.2023 - 14:03 Ich sage : Schade.

Schade das sich die Sportler an die "Politik" verkauft haben.....

Neues von den WixxerInnen 04.08.2023 - 13:52 Aufbruch 04.08.2023 - 13:29



"... Liebe Mädels, wer hat Euch zurückgepfiffen? Ihr musstet noch nicht mal die Hand zu Hilfe nehmen, um nicht zu gewinnen ... "



Diese Sorte "Mädels" gewinnt nur, wenn sie die Hand zu Hilfe nimmt, verlassen Sie sich darauf.

egon samu 04.08.2023 - 13:48 Ohne gepflegte deutsche Identität und Patriotismus kann niemand erwarten, daß Sportler für Deutschland siegreich werden.

Und mit offenen Körperöffnungen und ständigem ideologischem Kniefall kann man keine Sportart erfolgreich betreiben.

Karl-Eduard 04.08.2023 - 13:31 Mit einer solchen Truppe – egal ob „Männlein“ oder „Weiblein“ – kann man sich nicht identifizieren. Diese Mannschaften sollen offenbar nicht die Nation, die gezielt von der herrschenden Klasse verpönt wird, repräsentieren, sondern ideologische Propaganda für ein unerträgliches Gutmenschentum, deutsche Besserwisserei in die Welt tragen. Wer kann es der Welt verdenken, wenn sie Merkel-Deutschland verachtet? Es wird viel Arbeit nötig sein, um Deutschland wieder auf einen vernünftigen Weg zu bringen, dass wir wieder stolz sein können auf unser Land. Honeckers späte Rache muss bald und gründlich ausgemerzt werden, natürlich nicht physisch, aber in den Köpfen unserer zunehmend verblödeten Gesellschaft.

Aufbruch 04.08.2023 - 13:29 Es ist die Ampel, die mit ihrer Politik einen Mehltau über Deutschland verbreitet, der alles darunter zerstört. Das geht über die Wirtschaft, das Arbeitsleben, die Kultur und auch den Sport. Habeck kennt kein Vaterland, deshalb dürfen das unsere Sportler auch nicht kennen. Fürs Vaterland, also für Deutschland, Fußball spielen? Ist doch uncool und altmodisch. Pfeif doch auf Schwarzrotgold und Vaterland. Man geht lieber mit der rot/grünen Blase unter, als einen Titel für dieses ausgemusterte Vaterland zu gewinnen. Liebe Mädels, wer hat Euch zurückgepfiffen? Ihr musstet noch nicht mal die Hand zu Hilfe nehmen, um nicht zu gewinnen, wie weiland Boateng und Schweinsteiger. Eine deutsche Fußballnationalmannschaft hat keinen Titel mehr zu gewinnen. Befehl von oben.

Alfred 04.08.2023 - 13:15 Wer sein Vaterland nicht liebt, dessen Farben nicht mit Stolz trägt und die Nationalhymde nicht singt....

So ein armseliges Gemauschel gucke ich erst gar nicht.



Es ist wie mit den Politikern, solche mit persönlicher Autorität gibt es schon lange nicht mehr.

Selbiges mit denen welche auf' m Platz stehen.

Hundert Tausend Volt auf dem Konto, nichts in der Birne.

Würde eine Mannschaft mal geschlossen sagen: Da machen wir nicht mit. Das wär mal was. Was wollen die Geldgeber dann machen? Das Geld kürzen oder aussetzen. Also schön die Schnautze halten und durch.

Teile und herrsche eben.

Mich kozt das an. Das mit Brot und Spiele für das Folk haben die nicht begriffen. Wer schaut da noch zu?

Nur noch Totalversager auf' m Sofa mit Bier und Kippen vom Asozialamt gesponsert. Der Rest macht es was Peter Lustig am Ende seiner Sendung immer sagte. Abschalten

Fritz der Witz 04.08.2023 - 13:12 Umso bunter die Mannschaft, desto dürftiger das Ergebnis. Das ist the New Normal !



Dieser "Wirkmechanismus" zeigt sich übrigens auch in allen anderen Bereichen, wie z.B. in Schulen...